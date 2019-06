French News: Meilleures qualifications: BMW la mieux classée commence à la 13e place des 24 heures du Nürburgring.

Source: BMW Group Nürburgring. Les positions de départ pour l’édition 2019 des 24 heures au Nürburgring (GER) ont été prises: cinq BMW M6 GT3 ont franchi le cap des qualifications, avec Christian Krognes (NOR) au volant du numéro de départ 101 pour Walkenhorst Motorsport En 8: 15.165 minutes, le meilleur temps de tous les pilotes BMW a réussi. La pole position a assuré la Mercedes n ° 2, conduite par Maro Engel (GER).

Augusto Farfus (BRA) a placé la BMW M6 GT3 n ° 42 du BMW Team Schnitzer à la 16ème position. Le premier véhicule de ROWE Racing suivait au 20e rang: le numéro 99 avec Jesse Krohn (FIN) au volant. Immédiatement derrière, la deuxième BMW M6 GT3 de l’équipe commence: Tom Blomqvist (GBR) a terminé n ° 98 à la 21e place. La deuxième voiture Walkenhorst avec le numéro 100 et Jordan Tresson (FRA) dans le cockpit commence à la position 26.

La BMW M6 GT3 n ° 33 de FALKEN Motorsports enregistrera la classique longue distance samedi à 15h30 à partir de la 31ème place.

Dans la catégorie SP10, la BMW M4 GT4 avec le numéro de départ 71 de l’équipe Hofor Racing de Bonk Motorsport a pris la première place. Juste derrière le N ° 77, Philipp Leisen, Danny Brink et Christopher Rink, vainqueurs du Trophée BMW Sports en 2018, et le vétéran Dirk Adorf (tous allemands).

Dans la classe Cup5 dans la seule course BMW M240i sont au début, le numéro de départ était de 240 avec les pilotes Yannick Fübrich, Daniel zils, Norbert Fischer (tous GER) et Oskar Sandberg (NOR) après les qualifications à l’avant du terrain.

Devis pour les meilleures qualifications pour le 24h du Nürburgring:

Christian Krognes (BMW M6 GT3 n ° 101, Walkenhorst Motorsport, 13ème): “Après notre victoire en qualifications, je m’attendais à être plus près du sommet. Les temps de nos concurrents sont un peu surprenants. Je suis heureux d’avoir pu rouler dans le temps le plus rapide de BMW. C’est une bonne nouvelle après une séance de qualification difficile. Nous avons du travail à faire en course. “Augusto Farfus (BMW M6 GT3 n ° 42, BMW Team Schnitzer, 16e):” Malheureusement, il y a eu un malentendu avec l’équipe à la radio. C’est pourquoi je viens de faire un tour rapide. Mais les temps du sommet nous n’auraient pas pu conduire. Dommage, car nous avons montré ce que nos voitures peuvent faire tout au long de la préparation de cette course. Certains de nos concurrents se sont énormément améliorés lors de cette séance de qualification. Nous nous concentrons maintenant sur une longue course. “

Jesse Krohn (BMW M6 GT3 n ° 99, ROWE Racing, 20e): “La voiture se sentait bien. Nous n’avons commis aucune erreur réelle, nous avons simplement perdu du temps ici et là. Je ne sais pas trop où trouver sept secondes. Mais il est clair que nous allons attaquer et nous battre pour une bonne course. “

Tom Blomqvist (BMW M6 GT3 n ° 98, ROWE Racing, 21ème place): “Pour la première fois, j’ai eu la chance de terminer en tête des qualifications sur la Nordschleife. C’était une expérience cool. Mes tours étaient assez bons, même si je suis parti un peu à un moment ou à un autre. Mais en général, nous n’avions tout simplement pas le rythme nécessaire pour obtenir les meilleurs temps. “

Jordan Tresson (BMW M6 GT3 n ° 100, Walkenhorst Motorsport, 26ème): “Il nous manque une bonne partie de la pole position et les pneus ne sont pas ce que je voulais. C’est pourquoi j’ai manqué d’adhérence. Le rang 26 n’est pas ce que nous avions espéré. Mais devant nous, il y a une course de 24 heures. Nous restons donc positifs et voyons ce que nous pouvons réaliser demain et après-demain. “

