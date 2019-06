French News: Mikhail Piotrovsky: «Nous avons une mission importante: transformer la« guerre de la mémoire »en dialogue et en amitié»

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Selon le professeur de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Mikhail Piotrovsky, doyen de la faculté d’orient, une étude source lit entre les lignes, étudie les stéréotypes créés par les textes. L’historiographie est l’étude des images historiques et la recherche d’une réponse à la question de savoir comment un fait distinct fait partie de notre patrimoine. «Ces deux disciplines unissent toutes les sphères de la science orientale», explique Mikhail Piotrovsky. – Nous avons une mission importante: transformer la «guerre de la mémoire» en une initiative constructive, la haine en un début de dialogue et d’amitié mutuelle. Et il vaut mieux le faire non pas par la prédication, mais par la pratique scientifique ». Selon Nikolai Dyakov, professeur au SPSU, ils ont commencé à approfondir l’étude des connaissances à l’université, à la croisée des années 50 et 60. «L’intérêt pour ce sujet ne faiblit pas», déclare Nikolai Dyakov. “Cette année, nous avons reçu environ 600 candidatures de participants potentiels. Notre congrès est devenu le plus grand forum oriental de Russie.”

Les pères fondateurs du mouvement historiographique sont d’éminents orientalistes russes: les académiciens Iosif Orbeli et Boris Piotrovsky, les professeurs de l’Université des sinologues Leo Berezny et Geronty Efimov, l’Iranien Ilya Petrushevsky, l’africaniste Dmitry Olderogge et d’autres scientifiques.

En 2019, plus de 400 orientalistes et africanistes des principales écoles scientifiques de Russie et des pays voisins, ainsi que de Grande-Bretagne, d’Israël, d’Allemagne, d’Inde, d’Espagne, du Qatar, du Kenya, de Chine, de Corée, de Libye, de Malaisie, du Nigeria, des Émirats arabes unis et de Pologne se sont rendus à l’université. , Taiwan, Turquie, France, République tchèque, Suède et Japon.Le congrès est dédié à la mémoire de l’un des fondateurs des études orientales russes, diplômé et professeur de l’Université de Saint-Pétersbourg, Vasily Barthold (1869–1930). Les travaux de Vasily Barthold – «Sur le christianisme au Turkestan à l’époque prémongol», «Éducation de l’empire de Gengis Khan», «Histoire des études orientales en Europe et en Russie» – sont toujours appréciés pour une analyse approfondie et complète des sources, ainsi que pour la possibilité de formuler des conclusions précises. des généralisations.

Barthold a joué un rôle important dans ma vie, le président de l’ISAA MSU, Mikhail Meyer

«Pendant les années d’études, lorsque nous nous sommes rebellés contre l’apprentissage du turc, nous avons eu l’exemple de Vasily Barthold, qui connaissait à la fois le turc et l’arabe, ainsi que de nombreuses autres langues. Son image nous a tellement inspirés que nous avons appris le turc et commencé à admettre que nous étions de bons turcologues », a admis le président de l’ISAA MSU, Mikhail Meyer. Cet événement est consacré à une réunion de la section «Un livre sur l’histoire et la culture de l’Est», au cours de laquelle ils ont discuté du rôle du patrimoine écrit dans l’histoire et la culture des civilisations orientales. «Qu’est-ce qu’une bibliothèque? – Demandez au chef du département de l’Est de la bibliothèque scientifique, nommé d’après M. Gorky Milan Azarkina. “Il s’agit d’un dépôt de livres, mais aussi de souvenirs de personnes qui ont reconstitué cette collection ou créé des livres qui sont devenus la propriété des études orientales mondiales et nationales.” et études culturelles des régions d’Asie et d’Afrique. Dans le cadre de sections séparées, des lectures sont prévues à la mémoire d’un africaniste, DA A. Olderogge, et des réunions de l’école des jeunes orientalistes.

