French News: “Nous avons enfin besoin de plus de fonctionnaires”

Source: DGB – Conseil fédéral21.06.2019Déco de la fonction publique “Nous avons enfin besoin de plus de personnel dans la fonction publique” Le 23 juin est la journée de la fonction publique. La vice-présidente de la DGB, Elke Hannack, demande beaucoup plus de personnel pour les administrations et les institutions publiques. L’augmentation de personnel de seulement 1,3% par rapport à l’année précédente était “une blague”.

DGB / Simone M. Neumann

Selon les nouveaux chiffres de l’Office fédéral de la statistique, Elke Hannack, présidente adjointe de la DGB, a augmenté de 1,3% le nombre de ses fonctionnaires par rapport à l’année précédente. est une blague, étant donné que plus du quart * du personnel prendra sa retraite dans les dix prochaines années. Si la politique ne finit pas par contrecarrer massivement, la dotation en personnel est encore plus compliquée. La capacité de l’État à agir est donc menacée et nous avons enfin besoin de plus de fonctionnaires. Dans de nombreuses administrations, écoles, départements de police, tribunaux et hôpitaux, les effectifs sont dramatiquement mauvais – les employés sont souvent sur la gomme. “* 27%

