French News: Obligations: les taux d’intérêt continuent de baisser

Source: Boerse Frankfurt21. Juin 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Le message clair du président sortant de la BCE, à la fin du mois d’octobre, consistant à réduire les taux d’intérêt et à prendre des mesures non conventionnelles au besoin a poussé les marchés financiers cette semaine. Draghi ne pourrait pas prendre d’assouplissement monétaire supplémentaire au-delà de la réduction de son taux d’intérêt au cours de son mandat. Ceux-ci devraient provenir de son successeur, qui n’a pas encore été nommé. Le futur titulaire a-t-il le même désir d’ouvrir les serrures de l’argent? La Réserve fédérale américaine envisage également de réduire les taux d’intérêt, ce qui pourrait se concrétiser en juillet, en raison notamment de la dégradation des perspectives économiques, notamment en raison de l’absence de solution au différend tarifaire. Un accord entre les Etats-Unis et la Chine, ou une approche lors de la prochaine réunion du G20, pourrait empêcher les gardiens monétaires de réduire les taux d’intérêt, selon Helaba. L’ouverture des serrures d’argent inspire l’imagination des investisseurs

“En prévision de la bénédiction financière, toutes les classes d’actifs pourraient croître”, décrit Arthur Brunner de la banque ICF à propos des réactions sur les marchés financiers. Avec une forte demande pour les Bunds, l’Euro Bund Future a quant à lui dépassé la barre des 173% et réalisé un rendement de moins 0,32%. Pour la première fois, les rendements des obligations d’État autrichiennes et françaises à dix ans ont glissé en territoire négatif. La demande d’obligations italiennes a réduit leur rendement à 2,1%. “Dans l’intervalle, la vague d’achat s’est installée sur les marchés des actions et des obligations”, a déclaré Rainer Petz de la banque Oddo Seydler. Le baromètre actuel se négocie actuellement à 172,53% pour les prévisions de taux d’intérêt futurs. Par exemple, une participation annuelle de 5,5% dans UBM Development Bond (WKN A19W3Z). Au cours de la semaine, la valeur est passée de 95 à 98%. La forte demande d’obligations Douglas (WKN A161MW) en vigueur jusqu’en 2022 avec un coupon de 6,25% a conduit à une augmentation du prix de 91,25% à près de 95%.

Brunner De même, différentes obligations VW ont atterri renforcées dans les dépôts. Brunner donne l’exemple d’une obligation hybride (WKN A1ZE21), qui rapporte 4,625% d’intérêt chaque année et en détient actuellement 110%. Lundi, la valeur était toujours de 107,60%. Baywa et Heidelberg Cement convaincent Avec l’admission de 500 millions d’euros, BayWa décide avec succès d’émettre sa première obligation verte. Selon Petz, l’obligation Baywa âgée de sept ans (WKN A2YNR2) avec un coupon de 3,125% est également très bien accueillie par les investisseurs privés. “Avec des ventes solides, le prix a augmenté pour atteindre 103,30%. Cela correspond à un retour de 2,37% “, informe le commerçant. En outre, selon Petz, les investisseurs ont souvent recours à une nouvelle obligation Heidelberg Cement (WKN A2R37Q) avec des taux d’intérêt annuels de 1,125% et une échéance en décembre 2027. La société de matériaux de construction, composée de 60 membres et présente dans 60 pays, a Millions d’euros dans un paquet de 1 000 euros sur le marché des capitaux.

 Obligation VST en souscription Jusqu’au mardi prochain, une obligation de cinq ans de VST Building Technologies (WKN A2R1SR) est sur le dessin. Le fournisseur de solutions technologiques pour l’ingénierie de la construction dans le domaine de la technologie de coffrage composite prévoit de lever jusqu’à 15 millions d’euros et offre aux investisseurs 7% d’intérêt par an. Les Autrichiens se concentrent sur la production de composants VST préfabriqués, en particulier pour le logement. Le 28 juin, la nouvelle obligation devrait être échangée. de: Iris Merker21. Juin 2019, © Deutsche Börse AG

