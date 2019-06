French News: OOO Gazprom Dobycha Irkoutsk a relâché des alevins pelés et des ombres dans leur habitat naturel

Source: Gazprom en russe

Référence LLC Gazprom Dobycha Irkoutsk est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. La société est une organisation exploitante d’installations de production et de traitement de gaz et de condensat, ainsi qu’un client pour la conception et la construction d’installations de production d’hydrocarbures dans la région d’Irkoutsk, dont les licences appartiennent à PJSC Gazprom. Gazprom Dobycha Irkutsk est une base de ressources pour la mise en œuvre du projet Power of Siberia avec le champ de condensation de gaz Chayanda dans la République de Sakha (Yakoutie). Les unités commerciales de Twain sont situés dans Zhigalovsky et Kazachinsko-Lensky District de la société Irkoutsk oblasti.V dispose d’un système de management environnemental ISO 14001: 2004. L’équipe compte plus de 300 personnes. La société Gazprom Dobycha Irkutsk LLC a élaboré et adopté une politique environnementale, notamment les obligations et les principaux domaines d’activité de la société dans le domaine de la protection de l’environnement, et reconnaît que toute activité humaine, notamment industrielle, a un impact. protection de l’environnement et considère la protection de l’environnement comme un objectif prioritaire et une partie intégrante des activités de production, à court et à long terme.

