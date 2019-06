French News: OOO Gazprom transgaz Moscou a mené une «Veille de la mémoire – 2019»

Source: Gazprom en russe

Nouvelles des projets et des régions21 juin 2019, 18h00

Album photo

Du 12 au 21 juin, Gazprom transgaz Moscou a organisé la traditionnelle campagne militaro-patriotique «Memory Watch – 2019» dans le district de Ponyrovsky, dans la région de Koursk, à laquelle ont participé plus de 40 jeunes spécialistes issus de 24 branches et de l’administration, ainsi que des représentants de NIIgazeconomika. “.

Le plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral central, Igor Shchegolev, le gouverneur par intérim de la région de Koursk, Roman Starovoit, le directeur général de Gazprom transgaz Moscou, Alexander Bakov, des représentants d’organisations publiques, d’associations de recherche et d’anciens combattants de la Grande Guerre patriotique ont pris part à l’événement. Les batailles défensives les plus sévères sur la face nord du Kursk Bulge en juillet 1943. Au cours de la perquisition, les restes des combattants ont été retrouvés, ainsi que la patinoire du char T-34, une boîte contenant des cartouches de fusil, des grenades, des projectiles, des disques de la mitrailleuse Degtyarev, des manchons, des cartouches de guidage horizontales, une bouilloire avec des encoches de mines, des masques à gaz et munitions. Toutes les munitions trouvées ont été transférées aux sapeurs pour destruction ultérieure.

L’événement principal de l’action consistait en la réinhumation des restes des soldats et officiers décédés sur le Kursk Bulge durant l’été 1943 et élevés par les équipes de recherche de la région de Koursk avec les membres de la «Veille de la mémoire» d’avril à juin 2019 sur le territoire du complexe commémoratif «Heroes-Gunners». dans le district de Ponyrovsky. En signe de respect pour la mémoire des victimes, Gazprom transgaz Moscou a construit et installé un clocher avec une sonnette d’alarme sur le lieu de la réinhumation.

“L’histoire de notre entreprise commence en 1946. Il a été créé et développé grâce aux soldats de première ligne venus des champs de bataille et qui ont commencé à développer l’industrie gazière du pays. Nous considérons qu’il est de notre devoir de prêter attention à l’éducation patriotique des jeunes employés », a déclaré Alexander Babakov, directeur général de Gazprom Transgaz Moscow.

Pendant cinq ans, de jeunes spécialistes de la société ainsi que des associations de recherche régionales ont recueilli et enterré les restes de plus de 600 soldats et officiers de l’armée soviétique décédés, ainsi que des civils.

Référence Gazprom Transgaz Moscou est une filiale à 100% de PJSC Gazprom, qui fournit du gaz aux consommateurs de 14 régions de la partie européenne de la Russie et assure le transit du gaz naturel vers les pays de l’étranger proche et lointain. Plus de 21 000 km de gazoducs sont exploités dans les zones de production de la société. Environ 160 milliards de mètres cubes sont transportés chaque année. m carburant bleu. Afin de s’acquitter des tâches liées au transport du gaz, la société compte 24 succursales, dont 17 départements de production linéaire de gazoducs, 23 stations de compression et 41 ateliers. 9001); système de management environnemental (ISO 14001); système de gestion de la santé et de la sécurité au travail (OHSAS 18001); système de gestion de l’énergie (ISO 50001); Système de gestion de la sécurité de l’information (GOST R ISO / IEC 27001/2006) Le personnel de la société compte environ 13 000 personnes. Le siège est situé à Moscou.

Dernières nouvelles connexes

MIL OSI