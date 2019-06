French News: Première réunion des hauts responsables de la plateforme de recherche sur l’énergie des BRICS

Source: Ministère russe de l’énergie

Moscou, les 17 et 18 juin. – Olga Yudina, directrice adjointe du Département de la gestion des projets et de l’assistance au ministère de l’Énergie de la Russie, a organisé la première réunion des hauts fonctionnaires de la plateforme de recherche sur l’énergie BRICS, à laquelle ont participé des délégations des cinq pays, avec des représentants de la communauté d’experts et d’entreprises. Les parties ont présenté des propositions concernant les domaines de travail prioritaires des plates-formes énergétiques des BRICS, notamment la sécurité énergétique, la coopération technologique, le développement des sources d’énergie renouvelables, l’efficacité énergétique, l’utilisation du gaz naturel comme carburant et autres. Au cours de l’événement, des experts de la partie russe de la plate-forme énergétique BRICS ont présenté un projet de synthèse du développement du marché international des carburants pour moteurs à gaz, qui devrait être lancé dans le cadre de la plate-forme de recherche énergétique BRICS.

