French News: Production d’électricité au premier trimestre de 2019: 13,7% d’électricité supplémentaire provenant d’énergies renouvelables injectées dans le réseau

Des données supplémentaires et des séries chronologiques longues pour l’enquête mensuelle sur l’injection et l’alimentation sur le réseau sont disponibles dans la base de données GENESIS-Online via le tableau Systèmes d’alimentation électrique (43312-0001) être récupéré.

Dans les sources d’énergie classiques, l’évolution est très inégale: alors que la quantité d’électricité produite par le charbon a diminué de 20%, celle produite par l’énergie nucléaire (+3,9%) et le gaz naturel (+3,4%) a augmenté. La diminution de la quantité d’électricité produite à partir du charbon est liée au fait que les centrales au charbon ont dû être fréquemment mises en service au premier trimestre de 2019 en raison de la forte alimentation en énergies renouvelables et de leur prédominance.

WIESBADEN – Au cours du premier trimestre de 2019, l’Allemagne a généré 62 milliards de kilowattheures d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables et l’a injectée dans le réseau allemand. Selon les résultats préliminaires de l’Office fédéral de la statistique (Destatis), il s’agit d’une augmentation de 13,7% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Cette évolution est principalement due à un premier trimestre très venteux: la quantité d’électricité générée par l’énergie éolienne a augmenté de 23,2% au cours de cette période. En revanche, la quantité produite par le charbon a considérablement diminué de 20%. Néanmoins, avec une part de marché de 32%, le charbon reste la principale source d’énergie pour la production d’énergie, suivi de l’énergie éolienne (27%) et du nucléaire (13%).