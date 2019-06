French News: Selon les résultats de l’inspection du parquet général de la Fédération de Russie, les travailleurs de l’Institution de la culture et du budget de l’Etat fédéral “ROSCONCERT” du ministère de la Culture de Russie ont été condamnés à une amende

Source: Russie – Bureau du procureur général

Au cours d’une inspection de routine effectuée par le parquet général de la Fédération de Russie, l’institution budgétaire fédérale fédérale ROSCONCERT a constaté de nombreuses infractions à la procédure de passation des marchés de biens, de travaux et de services destinés à des besoins de l’État, contrairement au principe de concurrence fixé par la loi. Des cas d’écrasement artificiel d’ordres afin d’éviter les procédures concurrentielles, une inclusion déraisonnable dans la concurrence sont révélés. documentation relative aux exigences applicables à la fourniture de biens de marques spécifiques, à la non-publication d’informations obligatoires dans le système unifié d’informations sur les marchés publics.Selon les éléments de l’inspection du Parquet général de la Fédération de Russie, Moscou OFAS Russie, 6 affaires de violation administrative ont été engagées conformément à la partie 2 de l’article 7.29 (acceptation décisions d’achat d’un seul fournisseur, dans le cas où la détermination du fournisseur doit être effectuée par le biais d’un appel d’offres ou d’une enchère), Nouveau 3 Article 7.30 (non-insertion des informations et des documents obligatoires par le client dans le système unifié d’information sur les achats), partie 2 de l’article 7.31 (soumission tardive à l’organisme habilité des informations à inclure dans le registre des marchés), partie 4.1 de l’article 7.30 (inclusion dans la description de l’objet du code des infractions administratives de la Fédération de Russie. Selon l’administration moscovite de FAS Russie, les coupables sont impliqués dans des actes délictueux. responsabilité sous la forme d’amendes s’élevant à plus de 240 000 roubles. Vous pouvez vous renseigner sur cette information et sur d’autres nouvelles à propos du service d’information et de communication du parquet général de la Fédération de Russie “AIR” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

