French News: Sur la base de Gazprom Dobycha Krasnodar, une réunion de travail s’est tenue entre les représentants de PJSC Gazprom et de la China National Oil and Gas Corporation.

Contexte Gazprom Dobycha Krasnodar est une filiale à 100% de PJSC Gazprom, qui développe 44 champs, dont 26 gaz, 10 condensats de gaz, 7 gisements de condensats de pétrole et de pétrole et un gisement de pétrole. Le fonds de fonctionnement des champs contient 1257 puits. Au cours de l’année, l’entreprise produit environ 3 milliards de mètres cubes. m de gaz et 280 000 tonnes d’hydrocarbures liquides Les installations de production sont situées sur le territoire de Krasnodar, dans la région de Rostov et à Stavropol, dans les républiques d’Adygea, de Kalmoukie et de Komi. La société compte neuf succursales, dont trois bureaux de gaz, et dispose d’un système de gestion de l’environnement ISO 14001: 2004. L’équipe compte plus de 3,8 mille personnes. Le 21 mai 2014, Gazprom et la CNPC ont signé un contrat d’achat et de vente de gaz russe sur la route de l’Est (via le gazoduc Power of Siberia) pour une durée de 30 ans. ). Le document envisage la fourniture à la RPC de 38 milliards de mètres cubes. Gazprom et la CNPC ont signé en 2015 un accord sur les principales conditions applicables à l’approvisionnement en gaz des gazoducs en provenance de gisements situés en Sibérie occidentale et à la Chine par la voie «occidentale» (via le gazoduc Power of Siberia – 2.) La CNPC a signé un protocole d’accord sur le stockage de gaz et la production d’électricité sur le territoire de la RPC ainsi qu’un mémorandum sur la réalisation d’une étude sur la possibilité d’une coopération dans le domaine des carburants pour gaz. En juillet 2017, Gazprom et la CNPC ont signé un accord gaz par la voie “orientale”, conclue par les parties en 2014. En décembre 2017, Gazprom et CNPC ont signé un accord sur les conditions de base pour la fourniture de gaz naturel de l’Extrême-Orient russe à la Chine.

