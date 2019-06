French News: Tatjana König nommée à la tête de la Fondation Körber

Source: Koerber StiftungDr. Klaus Wehmeier, président du conseil de fondation de la Fondation Körber: »Nous sommes ravis que le candidat souhaité du conseil de fondation et du conseil de direction nous soit parvenu avec Mme König. Mme König a une biographie remarquable et apporte beaucoup de choses, ce qui représente un bénéfice pour notre fondation. “Tatjana König est une avocate pleinement qualifiée. Elle est diplômée de l’Université Friedrich Wilhelm de Bonn et de la FU Berlin. Après avoir occupé divers postes de chargée de cours en politique fédérale et d’État, Mme König a travaillé pendant cinq ans en tant que responsable d’une agence de communication internationale à Berlin. Depuis 2013, elle est l’unique directrice générale de la Falling Walls Foundation gGmbH, une plate-forme internationale pour les cadres des secteurs de la science, de l’industrie, de la politique, de l’art et de la société.

MIL OSI