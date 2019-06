French News: Tests de dopage aux Jeux européens

Source: DOSBAm Le 21 juin, les deuxièmes Jeux européens commencent à Minsk. En tant qu’organisateur, le Comité olympique européen (COE) est responsable des contrôles antidopage. Heinz Peter Kreuzer s’est entretenu avec le président de la commission médicale des COE, le professeur Klaus Steinbach, ancien président du Comité national olympique pour l’Allemagne. à Minsk? PROF. KLAUS STEINBACH: La commission médicale, en coordination avec l’exécutif des COE, a décidé de prendre en charge plus de 1000 contrôles lors des Jeux européens. Nous utilisons également Planification de la distribution à cette fin: nous réfléchissons très attentivement aux sports qui doivent être testés de quelle manière. Nous déterminons donc les sports dans lesquels nous devons effectuer le plus grand nombre de contrôles du sang et de l’urine afin de contrôler le plus efficacement possible. Qui effectue ces contrôles? Les contrôles sont effectués par l’Agence nationale antidopage du Bélarus, en coordination avec la Commission médicale du Les COE et l’Agence mondiale antidopage (AMA) avec lesquels nous travaillons. L’Agence internationale d’essais (ITA) – qui a déjà participé à plusieurs événements majeurs – sera cette fois un observateur et un consultant. Elle effectuera probablement elle-même les tests lors de la prochaine édition. L’ITA supervise les contrôles? Ce sont nos consultants. Nous travaillons ouvertement et en coopération avec vous, ce qui nous permet d’atteindre le niveau des Jeux Olympiques. Nous sommes donc à égalité avec les autres championnats continentaux. Dans quel laboratoire les échantillons sont-ils analysés? Les échantillons sont analysés dans le laboratoire autrichien Seibersdorf, accrédité par l’AMA. Avec 2015, nous avons eu de bonnes expériences lors de la première édition à Bakou. À cette époque, nous avons effectué 50% de toutes les analyses en Autriche, toutes les analyses de sang et une grande partie des analyses d’urine. Nous avons également bien travaillé avec Seibersdorf avec le Festival de la jeunesse européenne. Allez-vous, à l’instar du Comité international olympique (CIO), congeler les échantillons et les tester ultérieurement avec des méthodes améliorées? Nous avons communiqué avec le CIO et l’AMA avant les premiers matchs à Bakou. Nous avons gelé les échantillons et les avons gelés jusque après les jeux de Rio. Nous avons ensuite demandé au CIO s’il estimait nécessaire de geler davantage ces échantillons. Il a été décidé de détruire les échantillons après un an et demi. Nous ferons la même chose à Minsk et les gelerons jusqu’à Tokyo en 2010. Il ne s’agit pas seulement d’une décision politique, c’est aussi une décision liée au coût, car la congélation de ces échantillons n’est pas vraiment bon marché. Mais nous voyons cela comme une nécessité dans la lutte pour un sport sans dopage (Source: DOSB / Heinz-Peter Kreuzer).

