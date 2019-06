French News: Un an plus tard: les premières lectures littéraires ont eu lieu au Park Kenny Monument de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

«Chers amis, je suis heureux de vous accueillir ici, dans cet endroit considéré à juste titre comme le territoire de la République de Corée. Le recteur de l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg, Nikolay Kropachev, président du Comité de coordination russe du Dialogue Russie – République de Corée (RPDC), a déclaré à l’Université de Saint-Pétersbourg deux lieux de ce type: le consulat et le parc de sculptures modernes. – Le travail de ce grand écrivain coréen est étudié dans le cadre des programmes éducatifs de notre université et d’autres universités russes. Un an a passé depuis l’installation du monument Pak Kenny, et je peux dire avec certitude: c’est ici que vous pourrez rencontrer ceux qui apprécient le travail de cette écrivain, qui l’honorent et qui sont prêts à venir vénérer Pak Kenny. »Le seul monument en Russie, Pak Kenny, a été installé à l’initiative du forum. “DFRC” avec le soutien des sociétés civiles et des gouvernements des deux pays. Le directeur du secrétariat coréen du Forum de la RPDC, professeur à l’Université de Koryo Kho Sinchkhol, a rappelé que le monument à la mémoire de Pak Kenny, inauguré le 20 juin 2018 à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, constituait une mesure de représailles de la Russie visant à installer un monument à la mémoire d’Alexandre Pouchkine au centre de Séoul en 2013. cela semble très symbolique, puisque Pak Kenny a elle-même raconté comment, en lisant les œuvres d’Alexander Pushkin et Nikolai Gogol, elle avait réalisé son rêve de devenir écrivain “, a déclaré le professeur Ho Synchol. Les relations extérieures de Evgeny Grigoriev à Saint-Pétersbourg ont été notées comme suit: les premières lectures littéraires de Pak Kenny constituent un grand pas en avant dans l’avancement de la culture coréenne. Il a exprimé l’espoir que cet événement jouera un rôle important dans la vulgarisation du travail de Pak Kenny auprès des lecteurs russes.

Le monde entier observe le règne de la paix dans la péninsule coréenne. Dans cette situation, nous rappelons encore une fois le travail de Pak Kenny, les valeurs dont elle a parlé et qui sont importantes pour nous tous. Consul général de la République de Corée à Saint-Pétersbourg Kwon Donsok

Lors de la cérémonie d’ouverture des premières lectures littéraires Pak Kenny, le discours de bienvenue de la fille de l’écrivaine Kim Yonzhu a été entendu, lu en son nom par le principal chercheur de la Fondation pour la Terre de la République de Corée, Ч Chiin. Le roman Земля The Earth ’est l’une des plus grandes œuvres coréennes du XXe siècle. , ma mère a commencé à écrire comme ceci: “En un an, le choléra est revenu, les champs de riz envahis ont tremblé de couleur dorée, mais personne ne les a fauchés”, se souvient la fille de l’écrivain. Pour une étude approfondie du roman épique, Earth and others des œuvres de Pak Kenny en Russie, le fonds culturel de la République de Corée du même nom a été envoyé au bureau du maire de plusieurs villes coréennes concernant le travail de Pak Kenny, des demandes de participation aux deuxièmes lectures littéraires de Park Kenny qui seront organisées en 2020. Un cadeau aux enseignants et aux étudiants du département des études coréennes de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, représentants de la culture de la Fondation de la Terre a fait don d’un portrait photographique de Pak Kenny: l’écrivain n’aimait pas être photographié, c’est pourquoi ses images sont particulièrement précieuses. Il a partagé ses souvenirs d’une connaissance personnelle de Pak Kenny et écrivain USSIE Dmitry Novikov. En 2007, il a rencontré un écrivain remarquable lorsqu’il est venu en République de Corée dans le cadre d’un programme d’échange culturel. C’est alors que, inspiré par la communication avec Pak Kenny, Dmitry Novikov a décidé d’écrire son premier roman «Golomyane flame», qui est ensuite entré dans la liste longue et courte des prix littéraires russes célèbres, qui se sont poursuivis avec des représentations d’enseignants et d’étudiants russes et coréens. Co-responsable du groupe de travail sur la culture et les arts de la partie coréenne, professeur à l’Université de Koryo Sok Yongzhong a parlé de la vie et de l’œuvre de Pak Kenny et du roman “Earth”. Anastasia Guryeva, professeure agrégée au département d’études coréennes de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, a préparé une conférence sur le «monde poétique de Pak Kenny». Les premières lectures littéraires se sont terminées par la récitation d’un fragment du roman «Terre» et de poèmes de Pak Kenny «10 ans après le départ du professeur», «Poète», «Ma naissance», «Les personnes bénies», «Tosca» en coréen et en russe.

MIL OSI