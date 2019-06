French News: Un décret a été signé sur les mesures individuelles visant à assurer la sécurité nationale de la Russie et de ses citoyens.

Source: Président de la Russie – Kremlin

Texte de ce document: Afin de garantir la sécurité nationale de la Fédération de Russie, de protéger ses citoyens des poursuites pénales et autres actions illégales, conformément à la loi fédérale n ° 390-F3 du 28 décembre 2010 sur la sécurité: 1. Les organes fédéraux du pouvoir d’État, les organes du pouvoir d’État des sujets de la Fédération de Russie, les autres organes de l’État, les organes de l’autonomie locale, les personnes morales établies conformément à la législation de la Fédération de Russie, les organisations et les individus sous la juridiction de la Fédération de Russie, procèdent du fait que à partir du 8 juillet 2019, il est temporairement interdit aux compagnies aériennes russes d’effectuer du transport aérien (y compris commercial) de citoyens du territoire de Ross yskoy Fédération territoire Gruzii.2. Recommandent aux voyagistes et aux agents de voyage de ne pas vendre aux citoyens un produit touristique permettant le transport (y compris commercial) de citoyens du territoire de la Fédération de Russie sur le territoire de la Géorgie pendant la durée de l’interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent décret.3. Le gouvernement de la Fédération de Russie: prend des mesures pour assurer le retour dans la Fédération de Russie des citoyens de la Fédération de Russie séjournant temporairement sur le territoire géorgien, ainsi que de leurs bagages; veiller à la mise en œuvre, conformément à sa compétence, des autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent décret.4. Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, ainsi que les autres organes exécutifs et organisations fédéraux intéressés, devraient assurer la coordination avec les autorités géorgiennes pour résoudre les problèmes liés à la sécurité des citoyens de la Fédération de Russie et à leur retour dans la Fédération de Russie.5. Ce décret entrera en vigueur à la date de sa signature.

