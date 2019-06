French News: V. Krugly: Les meilleures pratiques régionales sont discutées lors de la conférence de l’Association des hôpitaux pour enfants de Russie

Source: Russie – Conseil de la fédération

Un sénateur a participé à la 19e conférence panrusse annuelle qui s’est ouverte à Magas

Vladimir Krugly Krugly, membre du Conseil de la fédération pour la politique sociale, Vladimir Igorevich, représentant de l’organe exécutif de la région d’Oryol, a participé à la 19e Conférence panrusse annuelle de l’Association des hôpitaux pour enfants de Russie. L’événement s’est ouvert dans la capitale de la République d’Ingouchie – Magas.

Le sénateur a indiqué que l’association des hôpitaux pour enfants de Russie, une organisation publique à but non lucratif, est appelée à coordonner les soins médicaux spécialisés dispensés aux patients hospitalisés et à faciliter l’introduction de méthodes de travail modernes dans les hôpitaux pour enfants. C’est la meilleure plate-forme pour partager les réalisations en matière de santé des enfants en Russie “, a déclaré Vladimir Krugly. Selon lui, la conférence poursuit plusieurs objectifs. «Tout d’abord, vérifiez l’horloge et annoncez les chiffres sur l’état des hôpitaux pour enfants. Deuxièmement, discuter des problèmes communs pour tous, tels que l’organisation des soins palliatifs, la gestion de la qualité, la réduction de la mortalité infantile et juvénile. Le troisième objectif est de présenter les meilleures pratiques régionales. ”

Un projet fédéral spécial consacré à la santé des enfants vise à créer une infrastructure moderne permettant de fournir des soins médicaux aux enfants.

Comme l’a noté le parlementaire, des projets nationaux permettant aux régions d’égaliser leurs indicateurs et d’améliorer la situation en matière de soins de santé sont abordés lors de la manifestation: «Un projet fédéral spécial consacré aux soins de santé destinés aux enfants vise à créer une infrastructure moderne pour la fourniture de soins médicaux aux enfants. Il prévoit la modernisation d’ici trois ans de toutes les polycliniques pour enfants et des départements hospitaliers pour enfants, ainsi que la formation avancée des agents de santé dans les domaines de la périnatologie, de la néonatologie et de la pédiatrie », a déclaré Vladimir Krugly. Le chef de la République d’Ingouchie Yunus-Bek Yevkurov, Yevkurov Yunus-Bek Bamatgireevich le chef de la République d’Ingouchie le ministre de la Santé ont pris part à la conférence. Région de Zarema Lyanova, responsables d’institutions médicales pour enfants de district, régionales, régionales, républicaines de 40 sujets de la Fédération.

