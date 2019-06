French News: V. Pavlenko: la région d’Arkhangelsk montre une forte auto-organisation de la population

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a pris part au forum communautaire organisé à Arkhangelsk.

Membre du comité du Conseil de la fédération chargé des arrangements fédéraux, de la politique régionale, des pouvoirs locaux et des affaires du Nord, représentant de l’organe exécutif de la région d’Arkhangelsk Victor Pavlenko et de Pavlenko Viktor Nikolayevich représentant de l’organe exécutif de la région d’Arkhangelsk et président de la Commission centrale de contrôle et d’audit du Conseil de gouvernement autonome de toute la Russie et la Commission d’audit de l’Association nationale pour le développement des collectivités locales, ont pris dans le forum communautaire à Arkhangelsk.

Voir aussi

L’événement, organisé par la Chambre publique de la Fédération de Russie, est consacré au thème de l’auto-organisation des citoyens et de l’autonomie publique. L’objectif principal du forum est de discuter des mécanismes permettant de soutenir la participation des citoyens à la résolution de problèmes d’importance locale aux niveaux régional et municipal, ainsi que d’un soutien législatif à ce processus. préserver sa nature unique, ses traditions historiques et culturelles », a déclaré le sénateur.

Le caractère particulier de l’attitude des habitants de la région à l’égard de leur petite patrie a un potentiel considérable.

Selon lui, la nature particulière de l’attitude des habitants de la région à l’égard de leur petite patrie présente un potentiel important qui doit être utilisé pour impliquer la population, les municipalités, dans la mise en œuvre de projets nationaux. «L’autonomie locale est un pouvoir aussi proche que possible des populations, de leurs véritables préoccupations. Le dialogue et le désir de recevoir des réactions devraient constituer une priorité dans notre travail commun “, a déclaré Pavlenko. Selon le sénateur, il est important de tirer parti de l’expérience positive du soutien aux initiatives citoyennes et du développement de l’autonomie publique territoriale, accumulée dans la région d’Arkhangelsk, afin d’accroître l’efficacité de l’interaction entre les autorités résidents de la région. “Dans la région, plus de cent cent collectivités territoriales publiques (CBT) sont désormais présentes. C’est un outil efficace pour accroître l’activité civique de la population et résoudre les problèmes sociaux importants sur le terrain “, a déclaré le représentant de la région d’Arkhangelsk à la chambre haute du Parlement.” L’expérience de la Poméranie, notamment en ce qui concerne les mécanismes de soutien à l’administration publique territoriale au niveau municipal, est activement demandée dans les autres régions de la fédération. Dans le même temps, le niveau de soutien des autorités municipales et des États est l’un des critères clés du succès de TPS. ”Comme l’a souligné Pavlenko, le Conseil panrusse d’autonomie locale a été mis en place et le Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, les collectivités locales et les affaires du Nord visant à assurer la disponibilité de l’Institut TOC pour la population. Ainsi, une loi a été adoptée qui résout le problème de l’inclusion de colonies de peuplement situées sur un territoire intercommunautaire dans le territoire où le TPS peut être mis en œuvre. En outre, la procédure actuelle de distribution des subventions aux municipalités dans le cadre du programme d’amélioration des cours a été maintenue. Il est prévu de le prolonger jusqu’en 2020-2021. «Le président de la Fédération de Russie a souligné à plusieurs reprises la nécessité de soutenir l’activité civile sur le terrain dans les municipalités, ce qui permettrait aux habitants de résoudre les problèmes quotidiens qui déterminent la qualité de la vie. Au cours des cinq dernières années, plus de trois dixièmes de milliard de roubles ont été alloués à ces fins, plus de mille cinq cent projets ont été mis en œuvre. Le programme de subventions se poursuivra, des fonds de cofinancement sont prévus dans le budget fédéral », a déclaré Pavlenko.

MIL OSI