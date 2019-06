French News: V. Semenov: le territoire de Krasnoïarsk est l’un des leaders parmi les régions de la Russie en termes d’activité d’investissement

Source: Russie – Conseil de la fédération

À la veille des Journées du territoire de Krasnoïarsk au sein du Conseil de la fédération, le sénateur a parlé de la région.

Membre du Comité du budget et des marchés financiers du Conseil de la Fédération, représentant de l’autorité législative (représentante) du territoire de Krasnoyarsk Valery Semenov Semenov Valery Vladimirovich, représentant de l’autorité du pouvoir législatif (représentant) du territoire de Krasnoyarsk a rappelé que le territoire de Krasnoyarsk avait été créé le 7 décembre 1934. Il s’agit de la deuxième plus grande entité constitutive de la Fédération de Russie située dans le bassin de la rivière Yenisei et occupant une superficie de 2,34 millions de mètres carrés. km, ce qui est presque 14 pour cent. Le sénateur a noté que le territoire de Krasnoïarsk s’étend du nord aux régions montagneuses de Sibérie méridionale sur environ 3 000 km, ce qui fait de la région la seule entité russe s’étendant du nord au sud: sur son territoire, à proximité du lac Vivi à Evenkia, se trouve le centre géographique de la Fédération de Russie. En 2007, à la suite du référendum, deux districts autonomes ont été intégrés à la région – Evenki et Taimyr (Dolgano-Nenets), qui ont été transformés en districts municipaux dotés d’un statut spécial. La population du territoire de Krasnoïarsk compte actuellement environ 2,9 millions d’habitants. «Le territoire de Krasnoïarsk a un potentiel économique très puissant et constitue donc l’une des régions les plus développées de Russie», a déclaré Valery Semenov. Notre région reflète les spécificités de toutes les régions de notre pays. »« Parmi les quatre-vingt-cinq régions de la Fédération de Russie, la région se classe au neuvième rang en termes de produit régional brut (PRB) et se classe parmi les dix premières régions qui constituent plus de la moitié du PRF total de la Russie », a déclaré le sénateur.

Le territoire de Krasnoïarsk est l’une des régions les plus développées de la Russie

Selon lui, le territoire de Krasnoïarsk est l’un des leaders de plusieurs régions russes en termes d’investissements: «Parmi les secteurs de l’économie dans lesquels des fonds sont investis, le premier est occupé par l’extraction de combustibles et de minéraux énergétiques et le second – par la production métallurgique. Grâce au soutien fédéral et régional, le secteur agro-industriel se développe avec succès, ce qui fait de la région un chef de file en matière de rendements agricoles et d’élevage dans les régions du district fédéral sibérien “, a déclaré Valery Semenov. Il existe également des entreprises sur le territoire des industries spatiale, atomique, radio et électronique. «Les entreprises de construction de machines du territoire de Krasnoïarsk fabriquent des produits à la fois pour des raisons civiles et pour la défense.» «La création d’un pôle interrégional, approuvé par le Président et le gouvernement de la Fédération de Russie, a intégré le projet d’investissement intégré Yenisei Siberia aux perspectives de développement économique. Territoire de la République de Khakassie et de Tyva “, a déclaré le représentant de la région au Conseil de la Fédération. A propos des prochaines Journées de Krasnoyarsk Selon Valery Semenov, je prévois de participer à la participation du Conseil de la fédération aux travaux des comités sectoriels de la chambre haute du parlement. “Ainsi, dans le cadre du comité du budget du Conseil de la fédération sur le budget et les marchés financiers, il est envisagé de compenser les pertes de recettes budgétaires régionales dues aux modifications de la législation fédérale. coûts du territoire de Krasnoïarsk pour augmenter le salaire minimum, compte tenu de la mise en œuvre de la résolution de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, ainsi que de la résolution d’autres questions dans le cadre du système de relations entre budgets «Lors de la réunion du Comité de politique économique du Conseil de la Fédération, un débat approfondi est prévu sur la mise en œuvre du projet d’investissement global Yenisei Siberia, ainsi que sur le programme de développement de la région du Bas-Angara, au sein duquel ont été construits la centrale de production de Boguchanskaya et l’aluminium de Boguchansky. La deuxième étape de la mise en œuvre de ce projet d’investissement massif lié à la construction d’un pont dans la région de Vysokogorsk et du chemin de fer Kyzyl-Kuragino sera soumise à examen, ce qui donnera un nouveau format pour le développement des infrastructures de transport dans la région », a noté le législateur. la politique régionale, l’autonomie locale et les affaires du Nord, les représentants de la région aborderont le thème de la formation du concept de développement du nord du territoire de Krasnoïarsk, la création du Nord. L’ère et l’Arctique, en tant que site fédéral de référence. “Nous espérons que les membres du Conseil de la Fédération apporteront leur soutien pour le développement de la zone arctique du territoire de Krasnoyarsk, car la présence de ressources minérales déjà explorées montre clairement que les projets d’investissement dans l’Arctique auront un impact significatif sur l’économie non seulement d’une région, mais de la Russie dans son ensemble.” – a poursuivi le sénateur, – il est prévu d’examiner la question de la garantie de l’accessibilité des transports dans les territoires du nord de la région, en particulier du développement des petits aéronefs, du transport fluvial et des ports maritimes. Cela permettra d’utiliser les ressources non seulement pour le déplacement régulier des résidents, mais aura également un effet positif sur le développement du tourisme dans la région. “À cet égard, Valery Semenov a souligné l’accord conclu entre PJSC Aeroflot et le territoire de Krasnoyarsk pour créer un hub qui permettra à l’aéroport” Yemelyanovo “deviendra le deuxième aéroport de base d’Aeroflot dans le pays”. Outre les sujets évoqués ci-dessus, lors des réunions des comités compétents du Conseil de la fédération, le territoire de Krasnoyarsk envisage de recevoir un soutien pour des questions fédérales telles que: accessibilité des services dans les domaines de l’éducation et de la culture, de la politique sociale et des soins de santé, qui concerne non seulement notre région, mais également tous les sujets de la Fédération “, a déclaré le sénateur. Je considère qu’il est significatif qu’un événement aussi important que les Journées de Krasnoyarsk Krai dans le Conseil de la Fédération se tiendra l’année de son 85e anniversaire. J’espère que, grâce aux mesures prises, les problèmes les plus pressants du développement socio-économique de la région seront résolus », a conclu Valery Semenov.

