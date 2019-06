French News: Visite de travail de Pavel Kolobkov à Minsk, programmée pour l’ouverture des IIes Jeux européens

Source: Ministère des sports de Russie

Le ministre des Sports de la Fédération de Russie, Pavel Kolobkov, se trouve aujourd’hui à Minsk (République de Biélorussie), à ​​l’ouverture des IIes Jeux européens.

Dans le cadre de sa visite de travail, le ministre a pris part à la présentation de la collection privée olympique du président de la société Norilsk Nickel, Vladimir Potanin.

L’événement, qui s’est déroulé à l’hôtel de ville de Minsk, a également été suivi par Stanislav Pozdnyakov, président du Comité olympique russe (ROC), Yanez Kochiyanchich, président des Comités olympiques européens (COE) et Lev Belousov, chef du département de la culture du comité exécutif de la ville de Minsk, Vitalina Rudikova.

“Une collection très intéressante. Je suis sûr que cela suscitera un grand intérêt parmi les fans qui sont venus à Minsk pour les Jeux européens, a déclaré Pavel Kolobkov. – Je pense que cette exposition a un très grand avenir, d’autant plus qu’il est prévu que la collection soit exposée dans différentes villes. Vladimir Potanin est très actif dans le soutien au sport, apportant une grande contribution au domaine de l’éducation sportive. ”

“Tant que le mouvement olympique se souviendra du passé, il aura un avenir”, a déclaré Janez Kochjancic. – Vladimir Potanin a fait un excellent travail en rassemblant une telle collection. Le sport devrait être hors de la politique. “

La première présentation de la collection a eu lieu le 13 juin en République démocratique du Congo. Aujourd’hui, la collection compte plus de 380 artefacts, dont 135 médailles d’or, d’argent et de bronze des Jeux olympiques d’été et d’hiver, en commençant par la première de la nouvelle histoire des Jeux, qui s’est déroulée en 1896, et s’est achevée avec les Jeux de 2014 à Sochi. La collection comprend également 30 flambeaux olympiques, 39 insignes honorifiques, médailles et ordres, sept coupes, des figurines et même des cornes de Jeux de différentes années. La collection est constamment mise à jour. Il est prévu qu’elle soit présentée à l’étranger dans le cadre de divers grands événements sportifs internationaux.

Après avoir visité l’exposition, Pavel Kolobkov a participé à l’inauguration de la Maison des supporters de l’équipe nationale russe.

Aux côtés du chef du ministère des Sports de la Russie, le président du ruban rouge, Stanislav Pozdnyakov, le premier vice-président par intérim du Comité national olympique (CNO) de la République du Bélarus, Viktor Loukachenko, le ministre des Sports et du Tourisme de la République de Biélorussie, Sergei Kovalchuk, et le secrétaire général du Comité national olympique de Biélorussie, Georgian Katulin, ont prononcé le coup de grâce.

“Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à tous lors de l’ouverture de la Maison des supporters de l’équipe nationale russe aux IIes Jeux Européens de Minsk”, a déclaré Pavel Kolobkov à la foule. – Pour tout athlète est important non seulement la victoire dans les compétitions sportives, mais aussi la reconnaissance de vos fans préférés. Et ici, sur le territoire de la Chambre des fans russe, toutes les conditions ont été créées pour que nos athlètes puissent se rencontrer, discuter des résultats de la journée et, bien sûr, recevoir la reconnaissance nécessaire et méritée. De notre équipe à ces Jeux, vous pouvez vous attendre à une performance décente et à une place élevée dans la compétition par équipe. Nos athlètes sont représentés dans tous les sports et remportent de nombreuses médailles. ”

“Je tiens à remercier les organisateurs des Jeux de Minsk”, a ajouté le ministre. – Vous nous avez donné l’occasion de placer la Chambre des fans dans ce magnifique bâtiment. Je suis sûr que cet endroit sera attrayant non seulement pour les fans de la Russie, mais aussi pour les autres pays. Je veux souhaiter du succès à notre équipe et aux Jeux européens. Je suis convaincu que tout le monde se souviendra de cet événement pendant de nombreuses années. “

Les organisateurs s’attendent à ce que, pendant les Jeux, le nombre d’invités de la Maison des supporters de l’équipe nationale russe soit d’environ 50 mille personnes. Tous les visiteurs peuvent se rendre à la Maison. Les fans pourront socialiser et prendre des photos avec les athlètes, assister à la cérémonie en l’honneur des gagnants, prendre part aux manifestations organisées et visiter le magasin du fournisseur officiel d’équipement pour l’équipe nationale russe ZASPORT.

Ensuite, Pavel Kolobkov a visité une compétition de basketball 3×3 avec la participation de l’équipe féminine russe.

Dans la soirée, le ministre sera présent à la cérémonie d’ouverture des IIes Jeux européens, qui se tiendra au stade Dynamo.

Les IIes Jeux européens ont lieu à Minsk du 21 au 30 juin. Environ 4000 athlètes et 2500 officiels de 50 pays européens y participent. 201 séries de récompenses seront attribuées dans les sports olympiques et non olympiques.

Selon les résultats des 1ers Jeux européens de 2015, tenus à Bakou (Azerbaïdjan), l’équipe russe a remporté avec confiance la première place de la compétition par équipes, remportant 164 médailles (79 en or, 34 en argent et 45 en bronze).

Photo: Alexander Andrievich et Natalia Pakhalenko / OCR

Service de presse du ministère des Sports de Russie

MIL OSI