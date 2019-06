Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Prezydenta na ćwiczeniu DRAGON 19

W związku ze zorganizowanym przejazdem na Pas Ćwiczeń Taktycznych Wierzbiny prosimy o przyjazd zgłoszonych wozów transmisyjnych do godz. 9.00 oraz przybycie pozostałych akredytowanych dziennikarzy w godz. 8.45 – 9.15 do Klubu Garnizonowego 15. Mazurskiego Batalionu Saperów, ul. Wojska Polskiego 33, Orzysz.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia akredytacyjne prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca do godz. 15.00 na adres oficera prasowego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich: e-mail: , tel. 691 677 515.

Source: President of Poland in Polish