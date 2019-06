Premier Mateusz Morawiecki na szczycie UE

Source: President of Poland in Polish

W drugiej części posiedzenia Rady Europejskiej omawiana była obsada najważniejszych stanowisk w UE. Dyskusja na ten temat formalnie została zapoczątkowana podczas szczytu pod koniec maja. Najważniejsze jest to, jakie poglądy i stanowiska będą prezentowane przez nowych kandydatów, od tego będziemy uzależniali nasze poparcie – mówił szef polskiego rządu odnosząc się do wyboru kandydatów na nowych szefów Komisji i Rady Europejskiej. Dodał, że stanowisko Grupy Wyszehradzkiej jest w tym zakresie spójne. Przed rozpoczęciem szczytu odbyło się spotkanie koordynacyjne premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier poświęcone m.in. tej sprawie.

Rada Europejska dyskutowała również nad długoterminową strategią klimatyczną, którą UE ma przyjąć do 2020 r. Zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Rady, Unia Europejska powinna osiągnąć stan zerowej emisji netto gazów cieplarnianych, w II poł. XXI w. W konkluzjach przyjętych w środę ta zasada pozostała niezmieniona.

Obecnie obowiązujące cele klimatyczne wyznacza Porozumienie Paryskie. Z punktu widzenia Polski bardzo ważne jest, aby warunki dotyczące ewentualnych mechanizmów kompensacyjnych dla państw członkowskich zostały bardzo precyzyjnie określone – zaznaczył szef polskiego rządu.

Przed rozpoczęciem szczytu premier Mateusz Morawiecki podczas oficjalnej ceremonii w Brukseli, wraz z prezydent Litwy Dalią Grybauskaitė, premierem Łotwy Artursem Krišjānisem Kariņšem, premierem Estonii Jürim Ratasem oraz przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean Claude Junckerem podpisał polityczną deklarację dotyczącą wsparcia działań na rzecz synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem elektroenergetycznym Europy kontynentalnej.

Dokument stanowi kontynuację porozumienia zawartego w czerwcu ubiegłego roku. Podpisane przez Polskę porozumienie to wyraz solidarności z państwami bałtyckimi. Wpisuje się w działania Rządu RP mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

MIL OSI