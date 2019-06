Premier w Brukseli: Dbamy o interesy Polski

Source: President of Poland in Polish

Odnosząc się do zablokowania przez Polskę zapisów w sprawie neutralności klimatycznej UE premier ocenił, że jest to element walki m.in. o niższe koszty energii. Można zapytać, czy sprawiedliwe byłoby nakładanie dodatkowych kosztów na naszych obywateli i przedsiębiorstwa, bez pokazania konkretów – powiedział szef rządu. Istotne jest to w jaki sposób będą kompensowane koszty państwom, które muszą transformować energetykę i przemysł – dodał. Szef rządu wskazał, że Polska startuje w tej kwestii z zupełnie innego poziomu niż bogate państwa Zachodu.

Jak podkreślił premier, negocjacje pokazały, jak należy dbać o interesy Polski, żeby koszty energii i ryzyka nałożone na przedsiębiorców były jak najmniejsze.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że polski rząd podtrzymuje stanowisko i chce szczegółowych rozwiązań dotyczących transformacji, nim zostaną przyjęte dodatkowe cele klimatyczne.

Premier poinformował także o przyjęciu Agendy Strategicznej, która zawiera wytyczne na kolejne pięć lat dla UE. To m.in. takie wartości, jak pogłębianie wspólnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem swobody świadczenia usług, walka z oszustwami podatkowymi na poziomie unijnym, czy sprawiedliwa transformacja energetyczna.

Szef rządu zaznaczył ponadto, że istotnym tematem poruszonym podczas szczytu UE była polityka podatkowa oraz kwestie migracyjne. Musi być consensus wszystkich państw, żeby w tej sprawie dokonywać jakiekolwiek zmiany. Nie ma możliwości przymusowych relokacji– powiedział.

