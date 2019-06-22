В Минске торжественно открылись II Европейские игры

Source: Russia Ministry of Sport

21 июня в Минске (Республика Беларусь) на стадионе «Динамо» состоялась торжественная церемония открытия II Европейских игр.

На мероприятии присутствовали Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, Президент Республики Молдовы Игорь Додон, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, Президент Республики Сербии Александр Вучич, а также Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич и другие официальные лица.

В красочном представлении, посвящённом белорусской культуре, истории, традициям и обычаям, приняли участие более 500 артистов и 700 волонтёров. В ходе церемонии выступила знаменитая российская оперная певица Анна Нетребко.

В параде спортсменов участвовали более 3600 атлетов из 50 стран. Знаменосцем сборной команды России стал семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко.

Честь вынести флаг Европейских олимпийских комитетов выпало четырёхкратной олимпийской чемпионке по фехтованию Елене Беловой, олимпийскому чемпиону по дзюдо Игорю Макарову, тренеру чемпионов и призёров Олимпийских игр по фристайлу Николаю Козеко, олимпийскому чемпиону по фехтованию Александру Романькову, олимпийской чемпионке по фристайлу Алле Цупер и олимпийской чемпионке в толкании ядра Янине Провалинской-Корольчик.

«Такие моменты объединяют народы, а значит, великая олимпийская миссия – предоставлять арену для мирного честного соперничества атлетов и государств – всегда будет актуальной и востребованной, – сказал в ходе церемонии Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. – Давайте вместе во благо человечества перенесём все современные политические баталии на спортивные площадки».

Венчало церемонию завершение Эстафеты Огня Игр. Право зажечь Огонь Игр было предоставлено четырёхкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой, а также олимпийским чемпионам Надежде Скардино (биатлон), Алексею Гришину (фристайл), Максиму Мирному (теннис), Юлии Нестеренко (лёгкая атлетика), Роману Петрушенко (гребля на байдарке) и Дмитрию Довгалёнку (гребля на каноэ).

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них принимают участие около 4000 спортсменов и 2500 официальных лиц из 50 стран Европы. Разыгрываются медали в олимпийских и неолимпийских видах спорта.

Фото: Наталия Федосенко, Сергей Бобылев / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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