Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#главное22.06.2019 13:18

Дмитрий Рогозин проинспектировал ПО «Полет»

Сегодня, 22 июня 2019 года, глава Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил производственное объединение «Полет» — филиал Центра им. Хруничева в Омске. Здесь до 2023 года должно быть развернуто серийное производство всех типов ракет-носителей «Ангара».

Дмитрий Рогозин проинспектировал ход работ по реконструкции и техническому перевооружению омской производственной площадки для серийного изготовления ракет «Ангара» и провел совещание по проблемным вопросам.

В рабочей поездке приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Д.О. Рогозин, губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области А.Л. Бурков, директор ПО «Полет» В.М. Шулико, а также представители руководства Госкорпорации, Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, Центра им. Хруничева и производственного объединения «Полет».

Делегация осмотрела производственные помещения и оборудование для изготовления топливных баков для ракет, запущенные в этом году линии гальвано-химических покрытий и очистных сооружений и комплекс окрасочно-сушильных камер, а также контрольно-испытательную станцию для проведения электрических испытаний, которая будет введена в эксплуатацию в 2019 году.

Генеральный директор Центра им. Хруничева Алексей Варочко доложил о техническом состоянии основных участков производства и о проводимых в настоящее время мероприятиях. План реконструкции на 2020 год включают в себя участки криогенной мойки изготовления корпусов баков, наружные сети теплоснабжения и ряд других производственных и административных объектов.

Как сообщил Алексей Варочко, производственные мощности позволяют изготовлять до 22 универсальных ракетных модулей в год. Начиная с 2021 года, «Полет» будет поставлять полностью готовые блоки первой ступени ракеты-носителя «Ангара» на московский ракетно-космический завод для окончательной сборки. В настоящее время в Омске идет изготовление второй легкой ракеты «Ангара-1.2» и третьей тяжелой «Ангары-А5».

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