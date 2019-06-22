Source: Saint Petersburg State University in Russian

Конференция

24–28 июня 2019

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9, ауд. 175, 188, 191, 198, 243

В СПбГУ пройдет международная научная конференция «Корпусная лингвистика — 2019».

Программа

24 июня

10:00–16:00 Семинары и мастер-классы

25 июня

9:00–10:00 Регистрация

10:00–12:30 Пленарное заседание

13:30–18:00 Секция «Общие вопросы корпусной лингвистики»

26 июня

9:30–12:30 Секция «Морфология и синтаксис»

13:30–18:00 Секция «Семантика и извлечение информации из корпусов»

27 июня

9:30–13:00 Секция «Корпусы художественных текстов»

14:30–16:00 Стендовые доклады

16:00 Культурная программа

28 июня

10:00–13:30 Секция «Диалектные и исторические корпусы»

10:00–13:30 Секция «Речевые корпусы»

13:30 Закрытие конференции

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