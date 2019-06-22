Source: Saint Petersburg State University in Russian
Конференция
24–28 июня 2019
Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9, ауд. 175, 188, 191, 198, 243
В СПбГУ пройдет международная научная конференция «Корпусная лингвистика — 2019».
Программа
24 июня
10:00–16:00 Семинары и мастер-классы
25 июня
9:00–10:00 Регистрация
10:00–12:30 Пленарное заседание
13:30–18:00 Секция «Общие вопросы корпусной лингвистики»
26 июня
9:30–12:30 Секция «Морфология и синтаксис»
13:30–18:00 Секция «Семантика и извлечение информации из корпусов»
27 июня
9:30–13:00 Секция «Корпусы художественных текстов»
14:30–16:00 Стендовые доклады
16:00 Культурная программа
28 июня
10:00–13:30 Секция «Диалектные и исторические корпусы»
10:00–13:30 Секция «Речевые корпусы»
13:30 Закрытие конференции