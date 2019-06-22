На Восточном приступили к сборке головной части

Source: Russia Federal Space

На космодроме Восточный продолжается плановая подготовка к предстоящему пуску. На заправочно-нейтрализационной станции специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» завершили заправку разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива. После чего он был транспортирован в монтажно-испытательный корпус и установлен в стенд сборки космической головной части (КГЧ).

Совместные операции по сборке КГЧ, которые запланированы на 27 июня, включают последовательную сборку космических аппаратов с разгонным блоком, электрические проверки и установку створок головного обтекателя. На следующий день головная часть будет перевезена в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя.

Параллельно этому специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» и РКЦ «Прогресс» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») проводят заключительные операции на ракете-носителе «Союз-2.1б». Её общая сборка запланирована на 1 июля.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», российским метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-2 и попутной полезной нагрузкой запланирован на 5 июля 2019 года.

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