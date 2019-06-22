Павел Колобков посетил Смоленскую область с рабочим визитом

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 июня, состоялась рабочая поездка Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова в Смоленскую область, в рамках которой он ознакомился со спортивной инфраструктурой региона.

Программа рабочей поездки главы Минспорта России началась с посещения сквера Памяти Героев – в День памяти и скорби Павел Колобков и губернатор Смоленской области Алексей Островский возложили цветы к Вечному огню, почтив память защитникам нашей Родины, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Первым спортивным объектом, где побывал Павел Колобков, стал дворец спорта «Юбилейный». В состав этого физкультурно-оздоровительного комплекса входят ледовая арена с трибунами на 1,3 тыс. мест, универсальный игровой зал для занятий и соревнований по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, бадминтон, гандбол, теннис, мини-футбол), бассейны, тренажёрный зал и зал для занятий танцами. Здесь проводятся занятия областной спортивной школы по хоккею с шайбой, специализированной спортивной школы «Юность России», Центра спортивной подготовки сборных команд и Центра адаптивной физической культуры и спорта Смоленской области, а также ряда региональных спортивных федераций.

Дворец спорта готов принимать соревнования всероссийского уровня по волейболу, баскетболу, мини-футболу, спортивной борьбе и боевым искусствам (самбо, сумо, вольная борьба, восточные единоборства), плаванию, шорт-треку, фигурному катанию и хоккею. Алексей Островский рассказал Павлу Колобкову о планах по созданию на базе спортивного объекта реабилитационного спортивного центра.

Далее Павел Колобков и Алексей Островский посетили подведомственную Минспорту России Смоленскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма. Они осмотрели ключевые объекты СГАФКСТ: 50-метровый бассейн с набором вышек, где проводятся соревнования и учебно-тренировочные занятия по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию, легкоатлетический манеж, стадион с искусственным футбольным полем, площадку для пляжного волейбола, роллердром и ледовый дворец.

На площадках СГАФКСТ регулярно проводятся Спартакиады Союзного Государства России и Беларуси, фестивали среди спортивных команд вузов страны, всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» и по хоккею «Золотая шайба» и другие спортивные мероприятия.

Павел Колобков и Алексей Островский провели также встречу со спортивным активом Смоленской области, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы развития спортивной отрасли региона.

Затем Министр и глава региона побывали в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва имени В.Н. Тихонова по конному спорту, располагающейся в поселке Одинцово. В этом году учреждению исполнилось 50 лет.

Вопрос развития конного спорта и современного пятиборья на Смоленщине обсуждался в ходе рабочей встречи Павла Колобкова и Алексея Островского, которая состоялась ранее в Москве. Глава Минспорта России ознакомился с работой школы, а также обсудил с губернатором региона тему её возможной передачи в федеральную собственность.

«Власти Смоленской области уделяют много внимания развитию физической культуры и спорта в регионе. Есть интересные инициативы и проекты, – отметил Павел Колобков. – По данным статистики сегодня на Смолещине показатель систематически занимающихся спортом составляет более 34%. В основном это дети и молодёжь. Для достижения показателя 55% необходимо усилить работу со взрослым населением, особенно гражданами старшего возраста. Убеждён, с этой задачей регион справится».

С использованием информации и фото пресс-службы Администрации Смоленской области / www.admin-smolensk.ru

Пресс-служба Минспорта России

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