Source: Saint Petersburg State University in Russian
Конференция
26–28 июня 2019
Время: 11:00–17:00
Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11, ауд. 191
В СПбГУ пройдет всероссийская научная конференция «Петербургские Египтологические чтения».
Программа
26 июня
Утреннее заседание. Председатель — Н. В. Макеева. Памяти ушедших.
А. О. Большаков «120 лет М. Э. Матье»
Ф. И. Куликов «Изображение вельможи-херихеба и титул херихеб в системе египетской гробницы Старого царства»
М. А. Лебедев «Проблема присутствия египтян на территории Синайского полуострова в эпоху Древнего царства: новые эпиграфические свидетельства и данные археологии»
А. О. Большаков «Имаху и аху на одной дороге: Насколько мы можем доверятьдревним египтянам?»
Дневное заседание. Председатель О. В. Томашевич
А. Е. Демидчик «Голодные годы в Фиванском номе при XI династии»
С. Е. Малых «Десятки, сотни, тысячи: некоторые аспекты древнеегипетских представлений об обеспечении покойного в загробном мире»
О. А. Васильева «Статуэтка Александра Гелиоса в собрании ГМИИ имени А. С. Пушкина»
А. А. Немировский «Конец владычества азиатских завоевателей / гиксосов в Египте в коптско-мусульманском раннесредневековом легендариуме»
27 июня
Утреннее заседание. Председатель И. А. Ладынин. От чтений до чтений. Рассказы участников о работе за год
Д. В. Ванюкова «Пирамида Сенусерта III в Дахшуре: особенности оформления погребальной камеры»
Н. В. Макеева «Об одном пассаже в заклинании CT 1130»
Н. В. Лаврентьева «Памятники XXII династии из Рамессеума»
Е. А. Анохина «Уникальные памятники или умелые подделки? Предметы из коллекции Роберта де Рустафьелля в ГМИИ имени А. С. Пушкина»
Дневное заседание. Председатель — М. А. Чегодаев
Е. С. Кальченко «Девять частных стел Нового царства, посвященных Хорону»
С. В. Иванов «Мастерские по обработке камня на памятнике Ком-Туман (“Мемфис”)»
А. А. Дербасова «Лексика гнева в древнеегипетском языке»
Е. В. Александрова, Н. В. Лаврентьева «”Владыки пут” в заупокойной литературе»
28 июня
Утреннее заседание. Председатель А. Е. Демидчик
М. А. Чегодаев «Varia»
О. В. Томашевич «Женские глиняные статуэтки в ГМИИ имени А. С. Пушкина»
А. Н. Николаев «Переплетение историй: путешествие из Гамхуда в Петербург»
О. А. Васильева, И. А. Ладынин «Накануне Великой войны: письма А. Х. Гардинера В. С. Голенищеву от 29 июля 1914 года и В. С. Голенищева А. Х. Гардинеру от 30 июля 1914 года»
Общая дискуссия и подведение итогов