Source: Saint Petersburg State University in Russian

Конференция

26–28 июня 2019

Время: 11:00–17:00

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11, ауд. 191

В СПбГУ пройдет всероссийская научная конференция «Петербургские Египтологические чтения».

Программа

26 июня

Утреннее заседание. Председатель — Н. В. Макеева. Памяти ушедших.

А. О. Большаков «120 лет М. Э. Матье»

Ф. И. Куликов «Изображение вельможи-херихеба и титул херихеб в системе египетской гробницы Старого царства»

М. А. Лебедев «Проблема присутствия египтян на территории Синайского полуострова в эпоху Древнего царства: новые эпиграфические свидетельства и данные археологии»

А. О. Большаков «Имаху и аху на одной дороге: Насколько мы можем доверятьдревним египтянам?»

Дневное заседание. Председатель О. В. Томашевич

А. Е. Демидчик «Голодные годы в Фиванском номе при XI династии»

С. Е. Малых «Десятки, сотни, тысячи: некоторые аспекты древнеегипетских представлений об обеспечении покойного в загробном мире»

О. А. Васильева «Статуэтка Александра Гелиоса в собрании ГМИИ имени А. С. Пушкина»

А. А. Немировский «Конец владычества азиатских завоевателей / гиксосов в Египте в коптско-мусульманском раннесредневековом легендариуме»

27 июня

Утреннее заседание. Председатель И. А. Ладынин. От чтений до чтений. Рассказы участников о работе за год

Д. В. Ванюкова «Пирамида Сенусерта III в Дахшуре: особенности оформления погребальной камеры»

Н. В. Макеева «Об одном пассаже в заклинании CT 1130»

Н. В. Лаврентьева «Памятники XXII династии из Рамессеума»

Е. А. Анохина «Уникальные памятники или умелые подделки? Предметы из коллекции Роберта де Рустафьелля в ГМИИ имени А. С. Пушкина»

Дневное заседание. Председатель — М. А. Чегодаев

Е. С. Кальченко «Девять частных стел Нового царства, посвященных Хорону»

С. В. Иванов «Мастерские по обработке камня на памятнике Ком-Туман (“Мемфис”)»

А. А. Дербасова «Лексика гнева в древнеегипетском языке»

Е. В. Александрова, Н. В. Лаврентьева «”Владыки пут” в заупокойной литературе»

28 июня

Утреннее заседание. Председатель А. Е. Демидчик

М. А. Чегодаев «Varia»

О. В. Томашевич «Женские глиняные статуэтки в ГМИИ имени А. С. Пушкина»

А. Н. Николаев «Переплетение историй: путешествие из Гамхуда в Петербург»

О. А. Васильева, И. А. Ладынин «Накануне Великой войны: письма А. Х. Гардинера В. С. Голенищеву от 29 июля 1914 года и В. С. Голенищева А. Х. Гардинеру от 30 июля 1914 года»

Общая дискуссия и подведение итогов

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