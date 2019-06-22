Российские спортсмены возглавили общекомандный зачёт после первого медального дня II Европейских игр в Минске

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 июня, в Минске (Республика Беларусь) на II Европейских играх были разыграны первые 24 комплекта наград.

Сборная России захватила лидерство в общекомандном зачёте с 18 медалями – девятью золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми. Вторыми идут белорусы (4-2-8), третьими – грузины (3-3-4).

Победителями Игр стали стрелки Виталина Бацарашкина / Артём Черноусов (микст, пистолет) и Юлия Каримова / Сергей Каменский (микст, винтовка), самбисты Андрей Перепелюк (до 82 кг), Елена Бондарева (до 48 кг), Татьяна Казенюк (до 56 кг) и Екатерина Оноприенко (до 64 кг), дзюдоистка Дарья Межецкая (до 57 кг), гимнастка Дина Аверина (многоборье), акробаты Виктория Аксёнова / Кирилл Старцев (микст, динамика).

«Серебро» выиграли стрелки Анастасия Галашина / Владимир Масленников (микст, винтовка), дзюдоистки Ирина Долгова (до 48 кг) и Наталья Кузютина (до 52 кг), акробаты Виктория Аксёнова / Кирилл Старцев (микст, баланс) и самбист Саян Хертек (до 57 кг).

Бронзовые награды принесли самбисты Никита Клецков (до 68 кг), Альсим Черноскулов (до 100 кг), Галина Амбарцумян (до 72 кг) и Анна Балашова (свыше 80 кг).

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях по олимпийским и неолимпийским видам спорта принимают участие около 4000 атлетов из 50 стран.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов с отличным стартом на II Европейских играх и желает новых достижений и побед!

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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