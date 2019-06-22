Сборная России по фехтованию одержала победу в общекомандном зачёте Чемпионата Европы в Германии

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 июня, в Дюссельдорфе (Германия) завершился Чемпионат Европы по фехтованию.

В заключительный соревновательный день женская сборная России по фехтованию на шпагах выиграла «серебро». В финале россиянки Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Виолетта Храпина и Любовь Шутова уступили представительницам Польши со счётом 25:26. «Бронзу» взяли итальянки, оставив четвёртыми француженок (45:38).

В командном турнире саблистов россияне Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко и Константин Лоханов заняли шестое место. Победили немцы, вторыми стали венгры, третьими – итальянцы.

По итогам Чемпионата Европы сборная России первенствовала в общекомандном зачёте с четырьмя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Второе место заняли французы (2-3-3), третье – итальянцы (2-2-6). По общему числу наград первые – итальянцы (10), вторые – россияне (9), третьи – французы (8).

«Золото» российской сборной принесли саблист Вениамин Решетников, команды шпажистов (Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос, Никита Глазков), саблисток (Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина, София Позднякова) и рапиристок (Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина).

Серебряными призёрами, помимо команды шпажисток, стали саблист Камиль Ибрагимов и рапиристка Инна Дериглазова.

«Бронзу» выиграли рапирист Алексей Черемисинов и саблистка Софья Великая.

«Итог выступления сборной положительный, на мой взгляд, команда показала достойный результат, – отметил в интервью ТАСС президент Федерации фехтования России Александр Михайлов. – Практически все команды решили свои задачи, за исключением мужской сабли и рапиры. Мы эти проблемы знаем и работаем над ними, впереди Чемпионат мира, будем надеяться, нам удастся выправить ситуацию в этих видах и сохранить потенциал тех, кто классно выступил здесь, в Дюссельдорфе».

Чемпионат мира по фехтованию пройдёт с 15 по 23 июля в Будапеште (Венгрия).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет сборную России по фехтованию с первым общекомандным местом на Чемпионате Европы в Германии и желает новых ярких побед!

Фото: Федерация фехтования России

Пресс-служба Минспорта России

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