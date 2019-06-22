Source: Russia Federal Space

#ЦПК#главное#Союз МС-13#пилотируемая космонавтика22.06.2019 09:55

Экипажи МКС-60/61 сдали «пробный экзамен»

«Типовые полётные сутки» (ТПС) можно назвать репетицией экзаменационной комплексной тренировки (ЭКТ) на тренажёре российского сегмента (РС) Международной космической станции (МКС), так как они проводятся в таком же формате. Фактически это имитация рабочего дня экипажа. Единственное их отличие от ЭКТ в том, что на ТПС нештатные ситуации коллегиально выбираются экзаменационной комиссией, а на экзамене экипаж тянет билет.

На этой неделе «Типовые полётные сутки» отработали основной (космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган) и дублирующий (космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавт NASA Томас Маршбёрн и астронавт JAXA Соичи Ногучи) экипажи МКС-60/61. С утра тренировку проходит российский космонавт, а после обеда к нему присоединяются иностранные коллеги. «Рабочий день» начинается с осмотра станции и конференции с ЦУПом Москвы, во время которой космонавт докладывает о состоянии российского сегмента МКС и своём самочувствии. Дальше он занимается обслуживанием систем станции, ремонтно-восстановительными работами, ведением базы инвентаризации, экспериментами по разным направлениям и т.д.

«Каждый год тренажёр РС МКС дорабатывается, — отмечает инструктор ЦПК Михаил Анацкий. — Мы стараемся соответствовать текущему состоянию борта станции, поэтому тренажёр дополняется новым оборудованием, аппаратурой. Естественно, у экипажей добавляется работы как по научным экспериментам, так и по обслуживанию техники. У нас процесс обучения идёт, исходя из существующих на орбите реалий. Причём во время ТПС экипаж, как в реальной жизни, задействует все модули РС МКС».

Среди нештатных ситуаций, с которыми могут столкнуться космонавт или весь экипаж, могут быть, например, отказ связи, сбой в работе системы жизнеобеспечения, ассенизационно-санитарного устройства (АСУ), бортовой вычислительной системы. Бывают и такие проблемы, как опасность столкновения с космическим мусором. В данном случае нужно изменить орбиту станции таким образом, чтобы минимизировать или обнулить возможность столкновения. Среди аварийных ситуаций, которые обычно инструкторы припасают на конец «рабочего дня», может быть разгерметизация, пожар или утечка аммиака. В этот раз обоим экипажам МКС-60/61 досталась разгерметизация, с которой они успешно справились.

«Я работаю с экипажем Александра Скворцова с декабря 2017 года, когда они ещё первый раз дублировали, — рассказал Михаил Анацкий. — Поскольку они давно тренируются в таком составе, уже понимают друг друга с полуслова и всегда готовы помочь коллеге. Отличный экипаж, слаженный. Пусть у них и дальше всё складывается благополучно».

Благодаря «репетиционному рабочему дню» на станции космонавты и астронавты могут прочувствовать ритм, в котором им предстоит жить в космическом пространстве. Кроме того, это способствует закреплению навыков выполнения действий по радиограммам и позволяет иностранным членам экипажа лучше узнать системы РС МКС, с которыми они будут работать на станции.

21 июня «Типовые полётные сутки» успешно сдал основной экипаж МКС-60/61, а 19 июня — их дублёры. Эта рабочая неделя завершилась у членов дублирующего экипажа корабля «Союз МС-13» Сергея Рыжикова и Томаса Маршбёрна экзаменом по ручному управляемому спуску на тренажёре ТС-7, расположенном на базе центрифуги ЦФ-7. А уже 26-27 июня экипажам предстоит сдавать экзаменационные комплексные тренировки на российском сегменте МКС и пилотируемом корабле «Союз».

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