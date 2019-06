French News: 8 000 personnes manifestent dans le Rheinische Revier pour des fuites de carbone et la protection de villages menacés

Source: Fédération pour l’environnement et la conservation de la nature, Allemagne Keyenberg. Sous le slogan “Halte au charbon – Sauvons le climat et les villages”, plus de 8 000 personnes manifestent aujourd’hui dans le Rheinische Revier. Ensemble, ils appellent à une politique climatique conforme à la limite de 1,5 degré de l’accord de Paris sur le climat et à l’austérité nécessaire du point de vue des sciences du climat d’ici 2030. Une large coalition d’organisations de la société civile et de l’environnement a appelé à une journée d’action en Rhénanie. Le mouvement des vendredis pour le futur allait de Hochneukirch le long de la fosse à ciel ouvert au site de rassemblement de Keyenberg. Plus de centaines de personnes ont pris part à la démonstration de bicyclettes d’Erkelenz à Keyenberg. Pendant l’action “asseyez-vous”, les manifestants se tiennent symboliquement entre le village menacé de Keyenberg et la mine à ciel ouvert de Garzweiler. Ils exigent la préservation des villages et le groupe de soutien Hambacher Wald.Zum de la journée d’action comprend: Tous les villages restent, BUND, Campact, Greenpeace et les amis de la nature de l’Allemagne. Citations des orateurs: Barbara Ziemann-Oberherr, résidente de Keyenberg et reste active dans tous les villages. “RWE veut prendre nos maisons et détruire nos villages et nos églises, mais nous ne le prendrons pas. Si, comme aujourd’hui, des milliers de personnes viennent nous voir et combattent ensemble le lignite, cela nous donne de l’espoir. Nous allons rester ici et protéger nos villages. “Hubert Weiger, président de la Fédération pour l’environnement et la protection de la nature en Allemagne (BUND):” Le climat n’est pas protégé en parlant mais en agissant. En raison de l’inaction d’une politique responsable, les habitants des mines à ciel ouvert doivent continuer à craindre pour leurs villages et la forêt de Hambach est plus menacée que jamais. Pour préserver le climat, les villages et les forêts, les blocs de centrales RWE les plus anciens et les plus sales doivent avant tout être déconnectés du réseau. “Christoph Bautz, directeur général de Campact:” Nous portons aujourd’hui notre protestation à une source centrale de la crise climatique: le Rheinische Kohlerevier. Le gouvernement doit maintenant fermer Meiler pour Meiler au lieu de retarder le retrait du charbon d’ici 2038. C’est le seul moyen d’empêcher notre planète d’aller au-delà de la limite critique de 1,5 degrés. “Bastian Neuwirth, chargé de campagne pour le climat et l’énergie à Greenpeace:” Avec chaque tonne supplémentaire de lignite draguée et brûlée par le sol, RWE Il est clair que ce groupe ferme les yeux sur le fait qu’il est insensible à l’appel de centaines de milliers de personnes en faveur d’une plus grande protection du climat. La sortie du charbon a été convenue, le démarrage rapide est indispensable. Ce n’est que si le Premier ministre Laschet stoppe immédiatement la course au charbon destructrice de RWE que le conflit autour du charbon ne sera pas aggravé. “Uwe Hiksch, membre du conseil d’administration de NaturFreunde Deutschlands et requérant:” Le gouvernement fédéral doit soumettre cette année une loi ambitieuse sur la protection du climat et la protection du climat avec laquelle L’Allemagne respecte ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat. Pour les mineurs de charbon concernés, nous nous attendons à des garanties d’emploi dans des domaines socialement significatifs pour garantir les salaires et les retraites. “Plus d’informationsNotre vue d’ensemble

