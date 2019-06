French News: Aeroflot arrête ses vols vers la Géorgie à partir du 8 juillet

22 juin 2019, Moscou. – PJSC “Aeroflot” du 8 juillet 2019 arrête complètement la mise en œuvre des vols à destination de la Géorgie. Cette mesure a été prise conformément au décret du président de la Fédération de Russie sur «certaines mesures destinées à assurer la sécurité nationale de la Fédération de Russie et à protéger les citoyens de la Fédération de Russie contre les actes criminels et les autres actes illégaux» citoyens) du territoire de la Fédération de Russie au territoire de la Géorgie. La compagnie aérienne arrête les vols à destination / en provenance de Tbilissi, dont la fréquence est indiquée dans l’horaire des vols d’été. ulation 14 Date de nedelyu.S Les principaux efforts seront concentrés Aéroflot sur l’exportation du territoire de la Géorgie, les citoyens russes qui y vivent. Ceux qui ont des billets pour la Russie à partir du 8 juillet ou plus tard peuvent, sans paiements ni pénalités supplémentaires, reporter le départ à une heure antérieure, jusqu’à ce que le vol soit complètement interrompu, ou en rembourser la totalité des billets, mettant ainsi fin au contrat conclu. Les passagers qui ont acheté des billets pour la Géorgie le 8 juillet ou à une date ultérieure peuvent se faire rembourser le prix total du billet sur le lieu d’achat ou modifier le transport sans frais pour qu’il ait lieu pendant le vol. Les avoirs peuvent être offerts aux passagers pour qu’ils changent le transport, Tbilissi étant le point de départ ou d’arrivée d’Erevan ou de Vladikavkaz, au cours de la période des vols sur le billet d’origine. ) -223-5555 (Moscou), 8- (800) -444-5555 (appel gratuit en Russie) ou dans les bureaux de vente de la compagnie aérienne.

