Source: Président de la Lettonie en Letton

Le passé a donné à notre peuple un privilège spécial. Il existe d’innombrables exemples de l’histoire de notre planète à partir desquels nous pouvons apprendre à nous battre pour la liberté de notre pays et à obtenir un excédent considérable. Aujourd’hui, nous célébrons le Jour de la victoire en Lettonie, commémorant les événements décisifs qui se sont déroulés à Cesis lors des Freedom Fights de notre pays il y a cent ans. Il y a cent ans, les jeunes et les moins jeunes ont répondu à l’appel des armes à la main pour défendre leur pays; Les bijoux des élèves du Régiment Cēsis – des enfants qui ont été scolarisés pour lutter pour la Lettonie. Rota, dont la devise “L’épée de l’épée” est immortalisée dans ce monument sur la Place de l’Unité. C’est leur croyance en l’idée d’une Lettonie libre, juste et auto-administrée qui les distingue de leurs adversaires. Nos soldats se sont battus pour un État de Lettonie libre, indépendant et unifié. Dans la lutte pour la liberté, nous nous sommes battus avec nos alliés. L’héroïsme des soldats et la victoire sur la bataille de Cēsis nous ont amenés à croire que nous gagnerions nos adversaires ensemble, une Lettonie indépendante et une Estonie indépendante. Pendant des centaines d’années après la bataille de Cesis, les soldats lettons et alliés se tiennent côte à côte, défendant nos valeurs essentielles et luttant pour les droits de l’homme, l’autodétermination, la liberté et la justice de nos nations situées au-delà de nos frontières. soldats du siècle – bien entraînés et armés. Nous voyons des officiers et des soldats dont le professionnalisme est reconnu dans le monde entier et qui défendent chaque jour la sécurité de notre pays et de l’Europe. Des années plus tard, nous nous sommes réunis à Cesis, une ville où le sort des États letton et estonien a été divisé. Rappelons-nous que nous avons combattu notre terre pour toujours savoir à quel point il est important de la protéger!

