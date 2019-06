French News: BMW i Andretti Motorsport a raté les points du Swiss E-Prix à Berne.

Source: BMW GroupBern. À la fin de la saison européenne pour le Championnat ABB FIA de Formule E à Berne (SUI), BMW i Andretti Motorsport n’a pas été en mesure de tirer parti de la solide performance récente du match à domicile à Berlin (GER). António Félix da Costa (POR) et Alexander Sims (GBR) terminent respectivement 12ème et 14ème après avoir effectué une qualification difficile, Sims ayant pris le départ à la 17ème place, Félix da Costa commençant 20ème sur la grille. qui avait été annulé à la suite d’un accident de départ puis redémarré, a travaillé à la fois le pilote BMW i Andretti Motorsport. Sur le tracé serré, où les dépassements sont très difficiles, le chemin vers les points était finalement trop éloigné. La victoire revient à Jean Éric Vergne (FRA, Techeetah).

Réponses au Swiss E-Prix:

Roger Griffiths (BMW i Andretti Motorsport): “Nous nous attendions à plus de cette course. Malheureusement, nous avons eu des problèmes techniques mineurs lors de la première pratique que nous avons pu résoudre, mais nous avons pris un temps précieux. Notre préparation pour cette piste n’était pas parfaite lorsque nous sommes entrés en qualifications. Malheureusement, vous avez pu le lire à nos positions de départ. Il est extrêmement difficile d’entrer dans le top 10 sur une piste aussi étroite de loin. Nos coureurs ont fait du bon travail mais n’ont pas été récompensés par des points. “

António Félix da Costa (BMW iFE.18 n ° 28, résultat qualificatif: 20ème place, résultat de course: 12ème place, vote FANBOOST: 2e place, points: 82): “Zéro point – ce n’était pas une bonne journée pour nous , Malheureusement, il a déjà commencé avec une qualification décevante. Il y a des raisons pour lesquelles nous avons manqué le rythme là-bas. Mais nous devons encore les analyser exactement. À partir de nos lieux de départ, il était difficile en course de prendre de l’avance. Bien sûr, le résultat me ramène au classement des pilotes. Il est maintenant temps de terminer la saison à New York avec les meilleurs résultats possibles. “

Alexander Sims (BMW iFE.18 n ° 27, résultat qualificatif: 17ème place, résultat de course: 14ème place, FANBOOST vote: 17ème place, points: 24): “Notre vitesse était bien meilleure en course qu’en qualifications. Nous devons comprendre pourquoi nous ne pourrions pas réaliser notre potentiel en qualifications. C’est dommage, bien sûr. Dans la course, j’ai été frappé par un adversaire et j’ai perdu des positions. Qui sait, peut-être que même sans cet incident, même des points auraient été possibles. “

La flotte de véhicules BMW i: BMW i fait partie du Championnat ABB FIA de Formule E en tant que “partenaire de véhicule officiel” depuis le début et fournira également le parc de voitures de sécurité dans la saison 5. Au sommet se trouvent deux voitures de sécurité: la voiture de sécurité BMW i8 Roadster spécialement modifiée (consommation de carburant combinée: 2,0 l / 100 km, puissance absorbée combinée: 14,5 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 46 g / km) * et l’utilisation continue de la voiture de sécurité BMW i8 Coupé (consommation de carburant combinée: 1,8 l / 100 km, consommation totale: 14,0 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 42 g / km) *. En outre, les BMW i3 (consommation de carburant combinée: 0,0 l / 100 km, consommation d’énergie combinée: 14,3 kWh, émissions de CO2 combinées: 0 g / km) * comme “Race Director Car” et la BMW 530e (consommation de carburant combinée: 2,2-2,1 l / 100 km, consommation combinée: 13,6-13,3 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 49-47 g / km) * dans sa fonction de “voiture médicale” de la BMW i flotte de véhicules pour le Championnat ABB FIA de Formule E.

Les données sur la consommation de carburant, les émissions de CO2 et la consommation d’électricité sont déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite VO (EU) 2007/715, telle que modifiée. Les chiffres se rapportent à un véhicule faisant partie de l’équipement de base en Allemagne, les largeurs tiennent compte des différences dans la taille de jante et de pneu sélectionnée et des options optionnelles.L’information est déjà basée sur le nouveau cycle de test WLTP et est calculée à nouveau en fonction de NEDC. Ces véhicules peuvent avoir des valeurs différentes de celles indiquées ici à des fins de taxation et d’autres prélèvements liés aux véhicules, affectant (également) les émissions de CO2. État 06.12.2018En savoir plus sur la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières neuves se trouve dans le «Guide de la consommation de carburant, des émissions de CO2 et de la consommation d’électricité des voitures particulières neuves», disponible dans tous les points de vente, chez Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, et est disponible gratuitement à l’adresse https://www.dat.de/co2/.

