French News: BMW International Open 2019: beaucoup de mouvement le “Moving Day”.

Source: BMW GroupLokalmatador Martin Kaymer (GER, -8) sans succès sur les greens.Jordan Smith (ENG, -13) est le leader du dernier dimanche. 9 500 visiteurs expérimentent beaucoup de mouvement dans le classement au club de golf München Eichenried. 7h20 commencés – fin prévue du match dimanche à 16h45, Munich. Dans le golf, le troisième tour est aussi appelé “Moving Day” car il s’agit de gravir les échelons pour avoir une chance de gagner dimanche. Alors que les Britanniques Jordan Smith (-13) et Matt Fitzpatrick (-12, T2) ainsi que Matthias Schwab (AUT, -12, T2) se sont particulièrement bien comportés, le meilleur golfeur allemand, Martin Kaymer, est allé dans l’autre sens. L’arriéré laisse encore espérer qu’il remportera son deuxième titre au BMW International Open.Kaymer est tombé à la onzième place après un tour de 75 dans lequel son premier et unique oiseau ne voulait réussir qu’au 16ème round. Cinq manches ne sont pas inexpérimentées dans le golf lors du dernier tour. Cependant, le double vainqueur du dimanche, dimanche, doit effectuer son putt aussi bien que lors des deux premiers tours. “J’ai joué de la même manière que les deux premiers jours, mais les putts n’ont tout simplement pas été joués. Il y a de tels jours dans le Golfe, vous devez donc rester calme et essayer de ne pas vous tirer d’affaire en dehors du tournoi “, a déclaré le joueur de 34 ans. “Je n’ai que cinq coups de retard, ce n’est plus un cauchemar à présent. Si j’ai un jour similaire demain comme dans les deux premiers tours, alors vous pourrez peut-être les rendre un peu nerveux là-haut. “Ce qui était possible en une seule journée a été démontré samedi par Smith (-6 pour le tour), Fitzpatrick et Schwab (-7) impressionnant. Dans un peu plus de vent que les jours précédents, mais à cause de la pluie de greens plus doux et donc plus faciles, les trois oiselets ont enregistré en série et se sont assis en tête du peloton. “J’ai très bien fait cette semaine et j’ai raté à peine les fairways – c’est la clé, si les verts sont aussi durs que dans les deux premiers tours. Aujourd’hui, les greens sont très mous, ils peuvent donc être attaqués “, a déclaré Smith. “Aujourd’hui, j’ai mon jeu sous contrôle et je me sens très à l’aise en Allemagne.” Les champions en titre Matt Wallace (ENG, -11, T4) et Lee Westwood (ENG, -10, T6), vainqueur du BMW International Open 2003, sont autorisés à courir. Comme Kaymer a encore des chances sur le deuxième titre du tournoi traditionnel allemand, ausrechnen.Die autres Allemands qui avaient survécu à la coupe, pourrait samedi, à l’exception de BMW Friend de la marque Max Kieffer (-6), basé sur la scission 19ème amélioré, ne fait pas un bon terrain. Max Schmitt (-5, T24), Dominic Foos (-2, T46) et Marcel Schneider (Even Par, T60) espèrent un meilleur dimanche comme Kaymer.

