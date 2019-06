French News: Dmitry Rogozin a inspecté le POlet

Source: Espace fédéral russe

# Khrunichev Center # 22/22/2019 13:18 Dmitry Rogozin a inspecté le logiciel Polet Aujourd’hui, le 22 juin 2019, le chef de la société d’État Roscosmos, Dmitry Rogozin, a rendu visite à la Polet Production Association – une antenne du Centre pour eux. Khrunichev à Omsk. Ici, jusqu’en 2023, la production en série de tous les types de lanceurs Angara devrait être lancée. Dmitry Rogozin a examiné l’état d’avancement des travaux de reconstruction et de rééquipement technique du site de production d’Omsk pour la production en série de missiles Angara et a tenu une réunion sur des problèmes. Le directeur général de la société d’État Roscosmos, D.O., a participé à la visite de travail. Rogozin, gouverneur de la région d’Omsk, président du gouvernement de la région d’Omsk Burkov, directeur du PO “Flight” V.M. Shuliko, ainsi que des représentants de la direction de la société d’État, du ministère de l’Industrie, des Transports et des Technologies innovantes de la région d’Omsk, le Centre pour eux. Khrunichev et l’association de production “Flight”. La délégation a examiné les installations de production et les équipements nécessaires à la fabrication de réservoirs de carburant pour missiles, a lancé cette année des lignes de revêtements galvano-chimiques et d’usines de traitement des eaux usées, ainsi qu’un complexe de chambres de séchage de la peinture, ainsi qu’un centre d’essais et d’essais pour les essais électriques, qui sera mis en service en 2019 année Directeur général du centre. Khrunicheva Alexey Varochko a rendu compte de l’état technique des principaux sites de production et des activités en cours. Le plan de reconstruction pour 2020 comprend des zones de lavage cryogénique des citernes, des réseaux de chauffage externes et un certain nombre d’autres installations industrielles et administratives. Selon Alexei Varochko, les installations de production permettent de fabriquer jusqu’à 22 modules de fusée universels par an. À partir de 2021, «Flight» fournira des blocs entièrement prêts de la première étape de la fusée-porteur Angara à l’usine de fusées spatiales de Moscou pour l’assemblage final. La deuxième fusée légère Angara-1.2 et la troisième fusée lourde Angara-A5 sont en cours de fabrication à Omsk.

MIL OSI