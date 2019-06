French News: Échauffement sur la Nordschleife: le nouveau GP MINI John Cooper Works.

Source: BMW GroupLe prototype de la nouvelle voiture de sport extrême de la gamme britannique de la marque haut de gamme sera présenté au public pour la première fois lors de la première manche du véhicule de course de 24 heures de Nürburgring. La série sera lancée en 2020 dans une édition limitée à 3 000 unités.

Munich. Les amateurs de sport automobile du monde entier seront fascinés par la course de 24 heures qui aura lieu au Nürburgring le week-end prochain. Dans le cadre de la course longue distance de pré-saison, qui débutera l’après-midi du 22 juin 2019, ils feront l’expérience d’un véhicule qui a déjà fait ses preuves dans la lutte contre l’horloge et contre les pièges de ce circuit difficile. La nouvelle MINI John Cooper Works GP achève les votes dans son processus de développement en série sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring au cours de ces semaines. Et bien qu’il reste encore beaucoup de temps pour peaufiner jusqu’à sa mise sur le marché en 2020, la nouvelle voiture de sport extrême de la gamme des modèles de la marque premium britannique affiche déjà des temps de tours presque inférieurs d’une demi-minute au record de son prédécesseur. À l’occasion de la course de 24 heures, les ingénieurs de MINI et de John Cooper Works interrompent brièvement leur programme d’essais pour présenter pour la première fois le prototype camouflé du nouveau GP MINI John Cooper Works, qui sera présenté dans un an. produit à 3 000 exemplaires en édition limitée. Il atteint de nouveaux records de performance dans le segment des petites voitures avec son haut rendement moteur, une technologie de suspension spécifique au châssis, associée au savoir-faire de John Cooper Works en matière de course, une conception optimisée en termes de poids et des propriétés aérodynamiques définies avec précision. Que le plaisir de conduire extrême d’une MINI avec lui atteigne des dimensions complètement nouvelles, cela faisait déjà clairement partie des précédents tours de scrutin. Au Nürburgring Nordschleife, le modèle prédécesseur avec un temps au tour de 8:23 minutes était auparavant la référence. Le prototype du nouveau GP MINI John Cooper Works a clôturé le légendaire “Enfer vert” en moins de huit minutes. Et pourtant, son programme d’essais n’est pas encore terminé: le prototype de la nouvelle MINI John Cooper Works ne sera pas à la limite de sa démonstration sur le circuit du Nürburgring, mais il peut à peine cacher son potentiel sportif exceptionnel, même à une allure modérée. Un moteur quatre cylindres de plus de 220 kW / 300 ch doté de la technologie MINI TwinPower Turbo sous son capot assure des performances de sprint dynamiques et un son entraînant. Les prises d’air à grande ouverture, les grandes jantes en alliage léger, le design distinctif des tabliers avant et arrière et le spoiler de toit saisissant sont les caractéristiques indéniables de la performance inspirante malgré le camouflage appliqué au programme de test de trois générations heureux. Le prototype de la nouvelle MINI John Cooper Works GP complétera ses démonstrations avec son prédécesseur immédiat, ainsi que la MINI Cooper S avec la trousse John Cooper Works GP introduite en 2006. Les deux meilleurs athlètes produits dans une petite série de 2 000 unités chacune étaient d’emblée une expression de pure passion pour la course et sont aujourd’hui des pièces de collection très convoitées. Son caractère fascinant repose sur le concept consistant à utiliser les gènes sportifs de la MINI pour développer un athlète de haut niveau, sans compromis, axé sur le plaisir de conduire extrême – un principe qui a atteint des sommets encore plus grands avec le nouveau GP MINI John Cooper Works.

Prototype. Aucune information. Le véhicule n’est pas encore à vendre.

MIL OSI