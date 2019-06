French News: Jeux européens inaugurés à Minsk

Source: Ministère des sports de Russie

Le 21 juin à Minsk (République de Biélorussie), au stade Dynamo, a eu lieu la cérémonie d’ouverture des IIes Jeux européens.

Le président de la République du Bélarus, Alexander Lukashenko, le président du gouvernement de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, le président de la République de Moldova, Igor Dodon, le président de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik, le président de la République de Serbie, Alexander Vucic et le président du Comité olympique russe, Stanislav Pozdnyakov, responsable des comités olympiques européens, Janez Kochiyanchich, et d’autres responsables.

Plus de 500 artistes et 700 bénévoles ont pris part à une présentation colorée consacrée à la culture, à l’histoire, aux traditions et aux coutumes biélorusses. Lors de la cérémonie, la célèbre chanteuse d’opéra russe Anna Netrebko s’est produite.

Plus de 3 600 athlètes de 50 pays ont participé à la parade des athlètes. Artyom Osipenko, sept fois champion du monde de Sambo, est devenu le porte-drapeau de l’équipe nationale russe.

L’honneur de faire le drapeau du Comité Olympique Européen lancer du poids Yanina Provalinskoy-Korolchik.

“De tels moments unissent les nations, ce qui signifie que la grande mission olympique – fournir un espace pour une rivalité pacifique et juste entre athlètes et États – sera toujours pertinente et demandée”, a déclaré le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, lors de la cérémonie. «Allons ensemble toutes les batailles politiques modernes sur les terrains de sport au profit de l’humanité.»

La cérémonie a été couronnée par l’achèvement du relais d’incendie des Jeux. Le droit d’allumer le feu des Jeux a été accordé champion olympique quatre fois en biathlon Darya Domracheva, ainsi que les champions olympiques Nadezhda Scardino (biathlon), Alexei Grishin (Freestyle), Maxim Mirny (tennis), Yuliya Nesterenko (athlétisme), Roman Petrushenka (aviron) et Dmitry Dovgalenok (canoë-kayak).

Les IIes Jeux européens ont lieu à Minsk du 21 au 30 juin. Environ 4000 athlètes et 2500 officiels de 50 pays européens y participent. Il y a des médailles dans les sports olympiques et non olympiques.

Photo: Natalia Fedosenko, Sergey Bobylev / TASS

