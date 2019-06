French News: Le BMW Motorrad WorldSBK Team et Tom Sykes célèbrent le premier podium de la nouvelle BMW S 1000 RR au WorldSBK.

Source: BMW GroupMisano. Lorsque le drapeau à damier a été brandi à Misano (ITA), l’enthousiasme au sein de la loge du BMW Motorrad WorldSBK ne connaissait pas de limites: terminant deuxième de la course de samedi, Tom Sykes (GBR) a décroché le podium de la nouvelle BMW S 1000 RR à la FIM Championnat du Monde Superbike (WorldSBK). Sykes a gardé son sang-froid dans des conditions difficiles et a monté sur le podium du début à la fin de la course, qui a dû être interrompue à cause de la pluie. Son coéquipier Markus Reiterberger (GER) a terminé 15e. Sykes a préparé le terrain pour l’arrivée sur le podium lors de la qualification pour la Superpole à sec du matin, lorsqu’il s’est assuré une position de départ dans la première rangée de son RR, en troisième position. Dans l’après-midi, cependant, il fallait de la patience. En raison de fortes pluies, le départ de la course a été initialement reporté de 25 minutes. Sykes a conservé la troisième place et a conservé cette position jusqu’à ce que la course soit arrêtée après trois tours en raison des conditions météorologiques. Il a été suivi d’une autre pause d’une demi-heure avant que le redémarrage puisse avoir lieu. Sykes a encore une fois démontré son talent sur la piste mouillée et a non seulement survécu à ses poursuivants dans la bataille pour la troisième place, mais a également tiré un petit coussin à la quatrième place. Quand dans le neuvième des 18 tours du leader Alex Lowes (GBR / Yamaha) s’est écrasé, Sykes a pris la deuxième place – et a apporté cela en toute sécurité à l’arrivée.

Reiterberger avait terminé la Superpole à la douzième place. Cependant, il a pris du retard dans la première partie de la course. Il est donc parti après la pause de la 17ème position dans les 18 tours restants. Alors que de nombreux autres pilotes se sont écrasés dans des conditions difficiles, Reiterberger a amené son RR à l’arrivée et a pris la 15e place, un autre point pour le classement de la Coupe du monde.

Citations après la première course à Misano.

Dr. Markus Schramm, responsable de BMW Motorrad: “Félicitations à Tom Sykes et à l’ensemble de l’équipe BMW Motorrad WorldSBK. Il est bon que notre jeune projet fête son premier podium pour la nouvelle BMW S 1000 RR à WorldSBK lors de la septième saison. Cela confirme le dévouement, la passion et le travail acharné que tout le monde apporte à l’équipe depuis le début du projet en hiver. Je voudrais dire un grand merci à vous tous. Tom a montré une performance fantastique et confiante sous la pluie et l’équipe lui a offert un vélo prêt pour le podium dans le RR. Nous pouvons être très fiers de ce que nous avons accompli aujourd’hui. “

Marc Bongers, directeur de BMW Motorrad Motorsport: “Nous avons atteint notre premier objectif avec la nouvelle BMW S 1000 RR dans le WorldSBK – nous sommes montés sur le podium. C’est excellent et la meilleure récompense pour tout le travail que l’équipe accomplit sans relâche. Nous nous sommes engagés à nous améliorer continuellement vers le sommet et, avec la deuxième place actuelle de Tom, nous avons franchi une nouvelle étape. Les conditions sur la piste étaient loin d’être faciles aujourd’hui, mais Tom et son équipe ont parfaitement relevé le défi. Nous espérons pouvoir nous appuyer sur ce succès demain. Markus a eu une course difficile, mais demain est un nouveau jour et nous sommes sûrs que le compte sera à nouveau tourné vers lui. “

Shaun Muir, Directeur de l’équipe BMW Motorrad WorldSBK: “Nous sommes tout simplement ravis de ce que nous vivons chez BMW, pour l’ensemble du projet, pour tous en Allemagne et à Guisborough chez SMR. C’était un véritable effort d’équipe ensemble. Et ce docteur Markus Schramm, responsable de BMW Motorrad, a connu ce succès avec nous aujourd’hui, il est absolument fantastique. Nous avons pris le risque et n’avons pas participé à la troisième séance d’essais libres avec Tom, ce matin, car nous pensions qu’il faisait sec l’après-midi. Mais le ciel a ouvert ses écluses et il était mouillé sur la piste jusqu’au drapeau à damier. Avec le départ différé et le redémarrage, ce fut un après-midi difficile et agité. Mais nous avions une course complète de 18 tours et Tom aimait bien évidemment conduire sous la pluie. Il a plus que mérité cette deuxième place. Nous sommes ravis. Malheureusement, Markus a eu une course difficile. Il était coincé dans le champ arrière. Il y avait beaucoup de jets d’eau et il a quitté la piste au virage 8. Ce fut une journée difficile pour Markus, mais il s’en tirera. Mais nous célébrons le premier podium de ce nouveau projet. Je pense que cela est arrivé plus tôt que prévu et en tant qu’équipe, nous pouvons en être fiers. Espérons que nous pourrons poursuivre sur cette lancée et concrétiser cet élan vers le lendemain et Donington Park. “

Tom Sykes: “Dire que je suis très heureux serait un léger euphémisme. Je suis ravi et je remercie tous les membres de l’équipe BMW Motorrad WorldSBK. Nous avons travaillé très fort et avons finalement obtenu le résultat que nous méritions. Nous donnons tout et continuons à nous améliorer, et c’est simplement fantastique. J’ai vraiment aimé conduire dans ces conditions humides. La BMW S 1000 RR m’a donné d’excellents commentaires aujourd’hui. Et quel serait le meilleur endroit pour ce succès qu’ici à Misano devant ces fans fantastiques? Nous allons essayer de prendre l’élan et de ramener de tels résultats demain. Merci à tous! “

Markus Reiterberger: “Félicitations à Tom et à l’équipe pour ce superbe résultat et pour le premier podium de BMW. J’ai été un peu surpris ce matin qu’il pleuve. Mais j’étais heureux parce que je me débrouillais bien sous la pluie pendant les essais. Dans la Superpole, j’ai tout donné, mais c’était suffisant pour la douzième position de départ. Quelques ajustements à la moto et à mon style de conduite sont nécessaires. La course à la pluie a malheureusement été décevante. Dans la première partie, j’ai perdu des places parce que je n’avais aucune visibilité à cause de ma position de départ dans le spray. Dans la deuxième partie, j’ai pu rattraper quelques positions, puis une manœuvre de dépassement sur la ligne blanche m’a freiné et j’ai dû échapper dans le gravier. Après cela, je viens de rentrer chez moi en voiture et, heureusement, j’ai encore un point. “

MIL OSI