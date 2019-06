French News: Lectures égyptologiques de Pétersbourg

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Conférence

Du 26 au 28 juin 2019 Heure: de 11h00 à 17h00 Saint-Pétersbourg, Universitetskaya Emb., 11, aud. 191

La conférence scientifique pan-russe “Lectures égyptologiques de Saint-Pétersbourg” se tiendra à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Programme du 26 juin. Session du matin. Président – N.V. Makeeva. Souvenirs des défunts. O. Bolshakov «120 ans de M.E Mathieu» F. I. Kulikov “L’image d’un grand-heriheb et le titre de Heriheb dans le système du tombeau égyptien de l’Ancien Empire” M. A. Lebedev “Le problème de la présence des Égyptiens sur le territoire de la péninsule du Sinaï à l’époque de l’Ancien Empire: nouvelles preuves épigraphiques et données archéologiques” A. O. Bolshakov “Imaha et ahu sur la même route: combien pouvons-nous faire confiance aux anciens Egyptiens?” Après-midi. Président O.V. TomashevichA. E. Demidchik «Années de faim dans le Nome thébain de la XIème dynastie». E. Petits “Des dizaines, des centaines, des milliers: quelques aspects des idées égyptiennes anciennes sur la fourniture des défunts dans le monde à venir” O. A. Vasiliev “Statuette d’Alexandre Hélios dans la collection du Musée national des Beaux-Arts Pouchkine” A. A. Nemirovsky “La fin du règne de l’ascendant asiatique / des Hyksos en Egypte dans le légendarium du début du Moyen Age, copte et musulman”, séance du matin du 27 juin. Président I. A. Ladynin. De lectures à lectures. Les histoires des participants sur le travail de l’année. V. Vanyukov “Pyramide de Senusert III à Dakhchour: caractéristiques de la conception de la chambre funéraire” N. V. Makeeva “Sur un passage dans le sort CT 1130” N. V. Lavrentyeva “Monuments de la XXIIe dynastie du Ramesseum” E. A. Anokhina “Des monuments uniques ou des faux artificiels? Objets de la collection de Robert de Rustafjell au Musée des beaux-arts Pouchkine, session d’une journée. Président – M.A ChegodaevE. S. Kalchenko, «Neuf stèles privées du Nouvel Empire dédiées aux Horon». V. Ivanov «Ateliers de traitement de la pierre au monument Kom-Tuman (« Memphis »)» A. A. Derbasova. «Lexique de la colère dans la langue égyptienne ancienne» E. V. Aleksandrova, N.V. Lavrentyeva «Les« seigneurs du put »dans la littérature du requiem», séance du matin du 28 juin. Président A. E. Demidchik. A. Chegodaev “Varia” à propos. V. Tomashevich «Figurines d’argile féminines au Musée national des beaux-arts Pouchkine» A. N. Nikolaev “Histoires mêlées: un voyage de Gamkhud à Pétersbourg” Oh. A. Vasilyeva, I. A. Ladinin “À la veille de la Grande Guerre: Lettres de A. Kh. Gardiner à V. S. Golenishchev le 29 juillet 1914 et V. S. Golenischev à A. Kh. Gardinera le 30 juillet 1914” Discussion générale résumant

