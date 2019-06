French News: Les équipages MKS-60/61 ont réussi le “test test”

Source: Espace fédéral russe

Les «jours de vol typiques» (TPS) peuvent être appelés la répétition de l’exercice d’examen complexe (POS) sur le simulateur du segment russe de la Station spatiale internationale (ISS), car ils se déroulent dans le même format. En fait, c’est une imitation de la journée de travail de l’équipage. Leur seule différence par rapport au point de vente est que les situations d’urgence sont sélectionnées collégialement par la commission d’examen du TPS et que l’équipage tire un billet lors de l’examen. et les équipages de secours (cosmonaute de Roskosmos, Sergei Ryzhikov, l’astronaute de la NASA Thomas Marshburne et l’astronaute de la JAXA, Soichi Noguchi), ISS-60/61. Le matin, le cosmonaute russe suit une formation et, après le déjeuner, des collègues étrangers le rejoignent. La «journée de travail» commence par une inspection de la station et une conférence avec le MCC de Moscou, au cours desquelles le cosmonaute rend compte de l’état du segment russe de l’ISS et de son état de santé. En outre, il s’occupe de l’entretien des systèmes de la station, des travaux de réparation, de la base d’inventaire, des expériences dans différentes zones, etc. “Le simulateur RS ISS est mis au point chaque année”, note Mikhail Anatsky, instructeur de TsPK. – Nous essayons de faire correspondre l’état actuel de la station, de sorte que le simulateur est complété par de nouveaux équipements. L’équipage a naturellement ajouté des travaux sur les expériences scientifiques et la maintenance des équipements. Notre processus d’apprentissage part des réalités existant en orbite. De plus, pendant le TPS, l’équipage utilisera, comme dans la vie réelle, tous les modules de la Station ISS RS. »Parmi les situations d’urgence qu’un cosmonaute ou l’ensemble de l’équipage peut rencontrer, il peut exister une défaillance de communication, un dysfonctionnement du système de survie, un ACS), système informatique embarqué. Il existe également des problèmes tels que le risque de collision avec des débris spatiaux. Dans ce cas, il est nécessaire de changer l’orbite de la station afin de minimiser ou d’annuler la possibilité d’une collision. Parmi les urgences que les instructeurs stockent généralement à la fin de la «journée de travail», il peut y avoir une dépressurisation, un incendie ou une fuite d’ammoniac. Cette fois-ci, les deux équipes de l’ISS-60/61 ont subi une dépressurisation à laquelle elles ont fait face avec succès.

«Je travaille avec l’équipage d’Alexander Skvortsov depuis décembre 2017, date à laquelle ils ont dupliqué pour la première fois», a déclaré Mikhail Anatsky. – S’ils s’entraînent dans une telle composition depuis longtemps, ils se comprennent déjà parfaitement et sont toujours prêts à aider un collègue. Excellent équipage, coordonné. Laissez-les continuer à faire en sorte que tout se passe bien. »Grâce à la« journée de répétition »de la station, astronautes et astronautes peuvent sentir le rythme auquel ils vivront dans l’espace. En outre, il aide à consolider les compétences nécessaires pour effectuer des actions sur les radiogrammes et permet aux membres d’équipage étrangers d’en savoir plus sur les systèmes ISS RS avec lesquels ils travailleront à la station le 21 juin. – leurs doubles. Cette semaine de travail s’est terminée avec les membres de l’équipe de secours du vaisseau spatial Soyouz MS-13, Sergei Ryzhikov et Thomas Marshburne, avec un examen de la descente contrôlée manuellement sur le simulateur TS-7, basé sur la centrifugeuse TsF-7. Et déjà les 26 et 27 juin, les équipages devront passer des sessions d’entraînement complexes sur le segment russe de l’ISS et sur le vaisseau spatial habité Soyouz.

