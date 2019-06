French News: Les Jeux Européens à Minsk sont ouverts

Source: DOSBAvec une fête somptueuse et colorée, les deuxièmes Jeux européens ont été ouverts vendredi soir dans la capitale biélorusse, Minsk.

La tireuse Lisa Unruh a conduit une centaine d’athlètes de l’équipe des Jeux européens d’Allemagne au stade Dinamo.

Les équipes des 50 nations participantes ont pris place à l’intérieur du pays et, comme les plus de 20 000 spectateurs présents dans les gradins, ont regardé le spectacle de près de deux heures: un mélange d’art vidéo, de danse théâtre et de musique avec des histoires du monde mythique slave et de l’histoire de la Biélorussie, accompagné de Représentations du “meilleur chanteur d’Asie”, le Kazakh Dimash Kudaibergen et de la chanteuse d’opéra russo-autrichienne Anna Netrebko.

La partie officielle a été ouverte par un message vidéo de bienvenue du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le drapeau du Comité olympique européen (COE) a été porté par six champions olympiques, dont les escrimères Elena Belova (1968, 1972 et 1976) et Alexander Romankow (1988) ou Alla Tsuper, vainqueur des Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi.

Le président Alexandre Loukachenko a ouvert les jeux. Ensuite, la “flamme de la paix”, portée par six autres champions olympiques dans le stade après un relais de plus de 7700 kilomètres à travers la Biélorussie, a été allumée avec un spectaculaire feu d’artifice tiré d’un piédestal.

L’équipe de basket remporte le prélude

Même avant la cérémonie d’ouverture, les compétitions ont commencé pour certains athlètes. C’était un prélude à mesurer pour l’équipe européenne d’EuropeA Games, mais surtout pour les basketteuses 3 × 3. Avec une victoire souveraine de 21 à 8 contre l’équipe de Roumanie, la jeune équipe allemande a débuté avec succès les Jeux européens avec Satou Sabally (21), Sonja Greinacher (26), Svenja Brunckhorst (27) et Ama Degbeon. Même cela a été une expérience formidable pour les nouveaux arrivants. “Totalement heureuse” était Sonja Greinacher lors de la première victoire. “C’est la première fois que nous participons à un tel événement où autant de disciplines olympiques sont qualifiées.” C’est pourquoi les quatre se réjouissaient du lendemain. “Incroyable de tout voir. Vraiment cool. “

Dans cet état d’esprit, ils ont continué le lendemain et ont également remporté les deux matches suivants lors du tour préliminaire B. Lors de la victoire 19: 9 contre la Hongrie, ils ont également remporté 24: 14 devant les Tchèques.

Archers sans leur propre arc

Les archers allemands n’ont pas été insouciants lors de leurs compétitions. Tous les archets de l’équipe n’avaient pas trouvé le chemin de Minsk à temps. Tous les efforts pour déplacer les premiers tours de placement ont été vains. Tous les Allemands devaient donc utiliser du matériel emprunté, ce qui se retrouvait évidemment dans les 11e rangs de Michelle Kroppen, 22 ans pour Elena Richter et même 33 ans pour la porte-drapeau Lisa Unruh. Cedric Rieger a également repris l’arc classique emprunté 28. Nadine Richter a terminé 13e avec l’arc à poulies non olympique et Marcel Trachsel a terminé 15e.

Néanmoins, la journée s’est terminée sur un ton conciliant. Lors de la dernière fusillade, les Mixed Kroppen / Rieger ont finalement été autorisés à se replier sur leur propre arc, qui a finalement atteint le stand de tir par une escorte policière venant de l’aéroport. Avec une brillante performance, les deux ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale. L’équipe classique féminine s’est également améliorée samedi avec son propre équipement, mais a raté de peu la médaille de bronze après une victoire spectaculaire contre le Danemark (DOSB).

