French News: Linguistique de corpus

Conférence

24-28 juin 2019 Saint-Pétersbourg, Universitetskaya Emb., 7-9, aud. 175, 188, 191, 198, 243

Une conférence scientifique internationale Corpus Linguistics – 2019 aura lieu à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Programme Juin 24h10 – 16h – Séminaires et cours magistraux25 9h-10h-10h00 Inscription 10h-12h30 Séance plénière 13h30 à 18h Section “Questions générales de linguistique de corpus” 26 juin de 9h30 à 12h30 Section «Morphologie et syntaxe» de 13h30 à 18h00 Section «Sémantique et extraction d’informations dans les cadavres» 279h30 – 13h00 Juin Section «Corps de textes artistiques» 14h30 – 16h00 Présentations par affiches16: 00 Programme culturel28 le 10 juin : 00–13: 30 Section «Corps dialectal et historique» de 10h00 à 13h30 Section «Corps de parole» 13h30 Clôture de la conférence

