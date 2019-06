French News: Pavel Kolobkov a visité la région de Smolensk avec une visite de travail

Source: Ministère des sports de Russie

Ce jeudi 22 juin, le ministre des Sports de la Fédération de Russie, Pavel Kolobkov, s’est rendu dans la région de Smolensk, au cours de laquelle il s’est familiarisé avec les infrastructures sportives de la région.

Le programme de la visite du chef du ministère des Sports de Russie a débuté par une visite à la place du Mémorial des Héros, le Jour de la mémoire et du chagrin, Pavel Kolobkov et le gouverneur de la région de Smolensk, Alexey Ostrovsky, ont déposé des fleurs à la flamme éternelle, en hommage aux défenseurs de notre patrie décédés au cours de la Grande guerre patriotique de 1941-1945.

La première installation sportive visitée par Pavel Kolobkov était le palais des sports de Yubileiny. La structure de ce complexe sportif et récréatif comprend une patinoire avec des gradins pour 1 300 places assises, une salle de jeu universelle pour l’entraînement et la compétition dans les sports de jeu (basketball, volleyball, badminton, handball, tennis, mini-football), des piscines, une salle de sport. hall et hall pour la danse. Il y a des classes de l’école de sport régionale de hockey sur glace, de l’école de sport spécialisée “Jeunesse de Russie”, du centre d’entraînement sportif des équipes nationales et du centre de culture physique adaptative et de sport de la région de Smolensk, ainsi que de plusieurs fédérations sportives régionales.

Le Palais des sports est prêt à accueillir des compétitions de niveau russe en volleyball, basketball, futsal, lutte et arts martiaux (sambo, sumo, lutte, arts martiaux), de natation, de courte piste, de patinage artistique et de hockey. Alexey Ostrovsky a informé Pavel Kolobkov de son intention de créer un centre sportif de rééducation sur la base d’un centre sportif.

Pavel Kolobkov et Aleksey Ostrovsky se sont ensuite rendus à l’Académie d’État de culture physique, de sport et de tourisme de Smolensk, qui relève du ministère des Sports de la Russie. Ils ont inspecté les objets clés de SGAFKST: une piscine de 50 mètres avec un ensemble de tours, où se déroulent des compétitions et des entraînements en natation, plongée, water-polo et nage synchronisée, une arène d’athlétisme, un stade avec terrain de football artificiel, un terrain de beach-volley et une patinoire. et le palais de glace.

Les sites SGAFKST accueillent régulièrement des Jeux des États fédérés de Russie et de Biélorussie, des festivals parmi les équipes sportives des universités du pays, la compétition de football pan-russe «Leather Ball» et le hockey «Golden Puck», ainsi que d’autres manifestations sportives.

Pavel Kolobkov et Alexey Ostrovsky ont également tenu une réunion avec un atout sportif de la région de Smolensk, au cours de laquelle ils ont discuté de questions d’actualité concernant le développement de l’industrie du sport dans la région.

Ensuite, le ministre et le chef de région ont visité l’école spécialisée pour enfants et jeunes de la réserve olympique baptisée V.N. Tikhonov sur le sport équestre, situé dans le village d’Odintsovo. Cette année, l’institution a 50 ans.

Le développement du sport équestre et du pentathlon moderne dans la région de Smolensk a été abordé lors de la réunion de travail de Pavel Kolobkov et Alexey Ostrovsky, qui s’est tenue précédemment à Moscou. Le chef du ministère des Sports de Russie s’est familiarisé avec le travail de l’école et a également discuté avec le gouverneur de la région du sujet de son éventuel transfert à la propriété fédérale.

«Les autorités de la région de Smolensk accordent une grande attention au développement de la culture physique et des sports dans la région. Il y a des initiatives et des projets intéressants, a déclaré Pavel Kolobkov. – Selon les statistiques, le taux de pratique systématique du sport à Smolemchina dépasse aujourd’hui les 34%. Ce sont principalement des enfants et des jeunes. Pour atteindre le taux de 55%, il est nécessaire de renforcer le travail avec la population adulte, en particulier les personnes âgées. Je suis convaincu que la région s’acquittera de cette tâche. “

