French News: Quand le travail devient un métier d’os

DGB Index Bon travailLorsque le travail devient un travail essentielSe rester debout, soulever des charges, travailler en hauteur ou s'accroupir: plus de la moitié des employés en Allemagne doivent souvent travailler dans des positions défavorables et environ un tiers travaillent régulièrement travail physiquement difficile. La numérisation n'a pas changé cela.

Le travail dur n’est pas l’affaire des hommes Même en période de numérisation progressive, la routine quotidienne de nombreux employés consiste en un travail physiquement difficile. Cela ressort de l’enquête nationale représentative sur l’indice DGB du bon travail. Selon ce rapport, 27% des salariés allemands doivent effectuer des travaux forcés souvent ou souvent physiquement. Plus de la moitié des personnes interrogées travaillent souvent ou souvent dans des positions défavorables, ce qui ne s’applique pas uniquement aux personnes qui travaillent dans la production ou la construction. De plus, dans de nombreux domaines de service, le travail est physiquement stressant, dans les soins par exemple ou dans la vente. En conséquence, les femmes sont presque aussi fortes ou souvent aussi chargées que les hommes: dans tous les secteurs, la proportion d’hommes qui travaillent très souvent ou souvent physiquement est 33%, contre 27% des femmes. Cependant, dans certaines professions, les femmes sont encore plus chargées que les hommes. Celles-ci incluent, par exemple, les professions de sécurité et de nettoyage, les professions du secteur de l’éducation, les professions sociales et culturelles ou les professions d’enseignement.

Lien avec le revenu et la psyché. Autre résultat de l’enquête: Un travail pénible est souvent effectué par des personnes qui travaillent déjà dans des conditions difficiles, par exemple dans le travail posté ou temporaire. Le niveau d’éducation joue également un rôle: alors que 12% seulement des employés ayant un diplôme d’études secondaires travaillent très souvent ou souvent physiquement, c’est le cas des employés ayant terminé leurs études secondaires à 52%. Une image similaire est présentée pour le revenu. Quiconque gagne entre 800 et 2000 euros bruts par mois doit travailler plus durement (42%) physiquement plus dur que quelqu’un qui gagne plus de 4 000 euros (6%). Ces pressions affectent également le psychisme et la santé en général. Le travail physique pénible est associé à plus de chasse au travail, les employés apprennent moins de respect et d’appréciation. Dans le même temps, ils sont soumis à des niveaux plus élevés de maîtrise de soi, ils doivent donc cacher leurs sentiments plus souvent que les autres. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les personnes qui travaillent dur évaluent leur santé mieux que d’autres – et qu’elles supposent plus souvent qu’elles ne peuvent pas travailler avant l’âge légal de la retraite.

Défi pour la santé et la sécurité au travail

Annelie Buntenbach, membre du conseil d’administration de la DGB, a déclaré: “De nombreux employés doivent encore travailler dur. Par conséquent, il est important de fournir un soulagement chaque fois que possible, par exemple en modifiant l’activité ou en prenant des pauses supplémentaires. Les employés qui ont de telles possibilités de secours évaluent beaucoup mieux leur santé. Sinon, de graves risques pour la santé menacent. Un travail dans l’os ne peut durer jusqu’à l’âge de la retraite. Pour les personnes touchées, nous avons un besoin urgent de plus de prévention et d’une retraite progressive. “

Hans-Jürgen Urban, membre du conseil d’administration d’IG Metall: “Dans le débat sur le monde du travail numérique moderne, la question du stress physique a souvent été négligée. Il en résulte un mandat de politique du travail auquel les politiciens et les employeurs ne doivent pas échapper. Le travail physique pénible est effectué dans des conditions qui sont et sont considérées comme étant concevables, ce qui est bien plus apprécié par ceux qui n’ont pas la possibilité de travailler physiquement, c’est-à-dire ceux qui trouvent de telles opportunités. Nous préconisons vivement d’utiliser les instruments de la conception préventive du travail aujourd’hui, dans la phase historique des bouleversements, dans le sens de la protection prédictive de la santé. Par conséquent, IG Metall a lancé une initiative “À bas le fardeau” pour imposer l’élimination des charges excessives. “

