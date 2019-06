French News: Sur l’Est a commencé à assembler la partie principale

Source: Espace fédéral russe

Au centre spatial Vostochny, les préparatifs prévus pour le lancement prochain se poursuivent. À la station de ravitaillement, les spécialistes de la branche FSUE “TsENKI” – CC “Vostochny” ont achevé le remplissage de l’étage supérieur “Fregat” avec des composants combustibles. Après cela, il a été transporté dans le bâtiment de montage et d’essai et installé sur le support d’assemblage de la tête d’espace (CGU). . Le lendemain, la tête de la fusée sera transportée dans le bâtiment de montage et d’essai de la fusée. . Son assemblée générale est prévue pour le 1er juillet. Le lancement du lanceur Soyouz-2.1b avec l’étage supérieur de Fregat, du satellite météorologique russe Meteor-M n ° 2-2 et de la charge utile associée est prévue pour le 5 juillet 2019.

MIL OSI