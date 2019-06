French News: Début réussi pour l’équipe des Jeux Européens en Allemagne

Source: DOSBL’Equipe des Jeux Européens d’Allemagne a remporté deux médailles de bronze lors de la première journée des 2ème Jeux Européens à Minsk. Le couple Reitz remporte la première médaille Le couple de tir Sandra et Christian Reitz remportent la médaille de bronze au pistolet à air. “Une médaille, c’était notre objectif”, a déclaré Christian. Le champion olympique de Rio 2016, qui avait déjà gagné avec le pistolet à tir rapide lors de la première des Jeux européens à Bakou 2015, est habitué à ce succès. Mais “Mélanger est quelque chose de spécial – en particulier avec votre propre femme”, a-t-il déclaré. Il y a quatre ans, à Bakou, il avait déjà remporté cette compétition pour l’or avec le pistolet à tir rapide – à l’époque avec sa collègue Monika Karsch. “Le mari est le tireur le plus réussi et le meilleur”, a admis Sandra Reitz. À l’entraînement, ils pensent parfois avec le partenaire en tête “Dix, dix, dix – arrête maintenant”. Et pourtant, les deux se complètent évidemment parfaitement. Alors ils ont augmenté dans la compétition, qui a commencé cahoteuse, “un peu négligée dans la détente”, a déclaré Christian Reitz. Mais lors du dernier duel avec les adversaires du pays hôte, la Biélorussie, tout s’est bien passé. “Nous méritions de gagner”, ont déclaré tous les deux. Nachrückerin remporte le bronze au judo Au début de la semaine, elle ne savait même pas qu’elle commencerait à Minsk. La judoka Pauline Starke a remporté deux médailles de bronze samedi aux Jeux européens en tant que suiveuse et la plus jeune de l’équipe de judo. En plus de remporter la médaille aux Jeux Européens, elle a également obtenu une médaille de bronze égale à celle du bronze EM, l’association évaluant le tournoi comme étant le Championnat d’Europe. No Happy End pour Archer Après toute cette confusion avec du matériel beaucoup trop tardif, l’archer allemand n’a pas de fin heureuse en. Minsk expérimenté. L’équipe classique a finalement pu tirer avec son propre arc et a atteint le match pour le bronze. Mais avec une médaille, Lisa Unruh, Michelle Kroppen et Elena Richter ne pouvaient pas compenser le stress des derniers jours, malgré une bonne performance, l’équipe a été battue juste après la fusillade du Danemark. Mais la vue est déjà avancée: “Nous avons maintenant deux jours d’entraînement, puis les matches de simple”, a déclaré le porte-drapeau Unruh.Zwei Boxer après le début du match Après le bon départ du boxeur, deux autres combattants allemands sont allés un tour. Hamsat Shadalov (jusqu’à 60 kg) et Abdulrahman Abu-Lubdeh (81 kg) ont gagné, tandis que Magomed Schachidov (69 kg) et Arhur Beck (75) ont perdu près de 2: 3. L’équipe de basket-ball continue de gagner. continué là où ils avaient commencé dans le tournoi de Minsk vendredi matin. Après la victoire souveraine, la jeune équipe allemande a remporté la phase préliminaire face à la Hongrie (19: 9) et aux Tchèques (21:14). Satou Sabally (21 ans), Sonja Greinacher (26 ans), Svenja Brunckhorst (27 ans) et Ama Degbeon s’amusent toujours bien à Minsk. Les cyclistes sont soumis au sprint de masse Lange appartenait à Hannah Ludwig et faisait partie des trois meilleurs coureurs de la course sur route sur 120 kilomètres sur le circuit du centre-ville de Minsk. Mais à l’avant-dernière manche, les leaders ont été dépassés et lors du sprint du peloton, elle était 54ème. Liane Lippert s’est imposée comme la meilleure à la 7ème place, Clara Kloppenburg a été 26ème, Romy Caspers, 37ème Pologne, accueille les 3èmes Jeux Européens Die 3. Les Jeux européens auront lieu en Pologne en 2023. Cela a été décidé par l’assemblée générale du Comité olympique européen (COE) ce samedi à Minsk. (Source DOSB)

MIL OSI