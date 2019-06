French News: L’équipe d’escrime nationale russe a remporté l’épreuve par équipes du Championnat d’Europe en Allemagne

“Le résultat de la performance de l’équipe a été positif, à mon avis, l’équipe a montré un résultat décent”, a déclaré Alexander Mikhailov, président de la Fédération d’escrime de Russie, dans un entretien avec TASS. – Presque toutes les équipes ont résolu leurs problèmes, à l’exception du sabre masculin et de la rapière. Nous connaissons ces problèmes et nous y travaillons en prévision de la Coupe du monde. Nous espérons pouvoir corriger la situation de ce type et préserver le potentiel de ceux qui ont bien performé ici à Düsseldorf. »

Les médaillés d’argent, en plus de l’équipe d’épée, étaient Camille Ibrahimov (sabre list) et la joueuse de fleuret Inna Deriglazova.

Selon les résultats du Championnat d’Europe, l’équipe nationale russe a excellé dans la compétition par équipes avec quatre médailles d’or, trois d’argent et deux de bronze. La deuxième place a été occupée par les Français (2-3-3), la troisième – les Italiens (2-2-6). Selon le nombre total de récompenses, les premiers sont les Italiens (10), les seconds sont les Russes (9) et le troisième sont les Français (8).