French News: Les athlètes russes ont dirigé la compétition par équipes après la première journée de médailles des IIes Jeux européens à Minsk

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite les athlètes russes pour leur excellent départ aux IIes Jeux européens et leur souhaite de nouvelles réalisations et de nouvelles victoires!

Les IIes Jeux européens ont lieu à Minsk du 21 au 30 juin. Environ 4000 athlètes de 50 pays participent à des compétitions dans les sports olympiques et non olympiques.

Les médailles de bronze ont été attribuées par les sambistes Nikita Kletskov (jusqu’à 68 kg), Alsim Chernoskulov (jusqu’à 100 kg), Galina Ambartsumian (jusqu’à 72 kg) et Anna Balashova (plus de 80 kg).

«Silver» a été remporté par les flèches Anastasia Galashina / Vladimir Maslennikov (mixte, carabine), les joueurs de judo Irina Dolgova (jusqu’à 48 kg) et Natalia Kuzyutina (jusqu’à 52 kg), les acrobates Victoria Aksenova / Kirill Startsev (mixte, solde) et le sambiste Sayan Hertek (à 57 kg).

Les vainqueurs des Jeux ont été les flèches de Vitalina Batsarashkina / Artyom Chernousov (mitrailleuse) et Yulia Karimova / Sergey Kamensky (mitrailleuse, fusil), les joueurs de Sambo Andrei Perepelyuk (jusqu’à 82 kg), Elena Bondareva (jusqu’à 48 kg), Tatyana Kazenuk (jusqu’à 48 kg) et Ekaterina Onoprienko (jusqu’à 64 kg), l’athlète de judo Daria Mezhetskaya (jusqu’à 57 kg), la gymnaste Dina Averina (multiple), les acrobates Victoria Aksenova / Kirill Startsev (mixte, dynamique).