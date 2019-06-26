Авторский коллектив ООО «Газпром геологоразведка» получил награду отраслевого конкурса

Source: Gazprom in Russian

26 июня 2019, 19:15

25 июня состоялась церемония награждения победителей «Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2019 года».

Всего в конкурсе приняло участие 86 организаций. Жюри рассмотрело 197 работ.

Предприятием ООО «Газпром геологоразведка» на конкурс была представлена работа «Методические подходы к комплексной интерпретации материалов ГИС и определению подсчетных параметров нетрадиционных коллекторов нижнеберезовской подсвиты севера Западной Сибири».

Дипломом лауреата первой премии конкурса награжден авторский коллектив ООО «Газпром геологоразведка»: заместитель начальника Инженерно-технического центра по научной работе Алексей Нежданов, заместитель начальника ИТЦ по геофизическим исследованиям в скважинах и петрофизике Павел Кокарев, заместитель начальника отдела подсчета запасов Александр Дорошенко, заместитель начальника отдела анализа и интерпретации данных ГИС Данил Родивилов, ведущий геолог отдела интерпретации сейсморазведочных данных Александр Пережогин, геолог отдела подсчета запасов Яна Карымова.

Награждение состоялось в рамках пленарного заседания VII Российского международного энергетического форума в Санкт-Петербурге.

В торжественной церемонии награждения принял участие заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин.

Справка

ООО «Газпром геологоразведка» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее проведение всего комплекса геологоразведочных работ по поиску новых месторождений и залежей углеводородов на суше и шельфе Российской Федерации, а также доразведку запасов уже открытых месторождений и их подготовку к разработке. Основная цель деятельности компании — восполнение минерально-сырьевой базы Группы «Газпром».

ООО «Газпром геологоразведка» осуществляет производственную деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Центральной России, на шельфах Карского, Баренцева, Охотского морей.

В ООО «Газпром геологоразведка» внедрена интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001–2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007 применительно к геологоразведочным, геофизическим и геохимическим работам в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Коллектив насчитывает около 1000 человек. Головной офис находится в Тюмени.

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